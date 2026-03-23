Lübnan'dan Roket Saldırısı: 3 Yaralı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan'dan Roket Saldırısı: 3 Yaralı

23.03.2026 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kiryat Şimona'ya atılan roket sonucu biri ağır, iki kişi yaralandı. Hizbullah'ın saldırısı olduğu bildirildi.

TEL İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şimona yerleşiminde Lübnan'dan atılan roket nedeniyle biri ağır, iki kişinin yaralandığı bildirildi.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, roket saldırısının Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah mensuplarınca gerçekleştirildiği aktarıldı.

Lübnan'dan fırlatılan roketin yerleşim yerindeki yola isabet ettiği ve bir otobüste maddi hasara yol açtığı kaydedildi.

İsrail basını, Kiryat Şimona'da son iki saatte aralıklarla sirenlerin çaldığını bildirdi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise roket saldırısında biri ağır, iki kişinin yaralandığı duyuruldu.

Yüzüne şarapnel isabet eden ağır yaralının helikopterle Hayfa'daki Rambam Hastanesine nakledildiği belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'dan Roket Saldırısı: 3 Yaralı - Son Dakika

İran’dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin İran'dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Şanlıurfa’da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı
Geleceği arap saçına dönen Icardi hakkında karar Geleceği arap saçına dönen Icardi hakkında karar
Facianın yaşandığı mahallenin sakinleri konuştu: Patlamayı duyduk, bomba zannettim Facianın yaşandığı mahallenin sakinleri konuştu: Patlamayı duyduk, bomba zannettim
Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye sürpriz mesaj Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye sürpriz mesaj

17:39
Muslera’nın son hali çok şaşırttı
Muslera'nın son hali çok şaşırttı
17:30
N’Golo Kante yine kendine hayran bıraktı
N'Golo Kante yine kendine hayran bıraktı
17:00
Trump: Mücteba Hamaney’in ölmesini istemem, İran’la biz de anlaşmak istiyoruz
Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz
16:54
İşte Erol Köse’nin 16. kattan düştüğü yer 3 aydır evden çıkmıyormuş
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düştüğü yer! 3 aydır evden çıkmıyormuş
16:07
Erol Köse hayatını kaybetti
Erol Köse hayatını kaybetti
15:01
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 17:45:51. #7.12#
SON DAKİKA: Lübnan'dan Roket Saldırısı: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.