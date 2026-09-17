Lübnan Dışişleri Bakanı Recci, İngiltere'den İsrail'e baskı yapmasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan Dışişleri Bakanı Recci, İngiltere'den İsrail'e baskı yapmasını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, İngiltere'den "Lübnan topraklarına yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapmasını" talep etti. Recci, İngiliz Bakan Stephen Doughty ile telefonda görüşerek UNIFIL'in görev süresinin dolmasının ardından atılacak adımları da değerlendirdi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, İngiltere'den "Lübnan topraklarına yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapmasını" talep etti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Recci, İngiltere Dışişleri Bakanlığında Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Lübnan ve bölgedeki gelişmelerin ele alınmasının yanı sıra Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin sona ermesinin ardından atılacak adımlar değerlendirildi.

İngiliz Bakan Doughty, görüşme sırasında ülkesinin Lübnan'a yönelik desteğinin sürekliliğini dile getirdi.

Lübnanlı Bakan Recci de görüşmede İngiltere'den "Lübnan topraklarına yönelik devam eden saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapmasını" istedi.

Recci ayrıca silahların devletin kontrolünde toplanması konusunda kaydedilen ilerlemeler hakkında Doughty'ye bilgi verdi ancak açıklamada bu konuda ayrıntıya yer verilmedi.

UNIFIL'in görev süresi 2026 sonunda sona erecek

Bölgede görev yapan yaklaşık 50 ülkeden 7 bin 500 askerin yer aldığı UNIFIL'in görev süresi 31 Aralık'ta dolacak.

BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda 1978'de Lübnan'da konuşlandırılmaya başlayan UNIFIL, bölgede çatışmaların sona ermesini gözetmek ve güvenlik ile istikrarın korunmasına yardımcı olmakla görevlendirildi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 383 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA
Dış PolitikaİngiltereOrta DoğuİsrailLübnanGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler pişman Dün gece neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Kosova’nın eski Cumhurbaşkanı Taçi’ye 25 yıl hapis cezası Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Taçi'ye 25 yıl hapis cezası
ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı
Türkiye-Suriye yakınlaşması İsrail’i alarma geçirdi Türkiye-Suriye yakınlaşması İsrail'i alarma geçirdi
Yunanistan’ın provokasyonlarına TSK’dan net mesaj 2 bin komando Ege’de Yunanistan'ın provokasyonlarına TSK'dan net mesaj! 2 bin komando Ege'de
Akaryakıtta tarihi eşik Motorin 100 lirayı aştı Akaryakıtta tarihi eşik! Motorin 100 lirayı aştı
22:46
Sakatlığı bulunan Osimhen, Nijerya Milli Takımı’na çağrıldı
Sakatlığı bulunan Osimhen, Nijerya Milli Takımı'na çağrıldı
22:30
Fenerbahçe’den orta sahaya iki bomba transfer
Fenerbahçe'den orta sahaya iki bomba transfer
22:22
Bakan Çiftçi: Borsaya yönelik sabah da operasyon olabilir
Bakan Çiftçi: Borsaya yönelik sabah da operasyon olabilir
21:38
Gürsel Tekin’in görevine son verildi ama gitmiyor
Gürsel Tekin'in görevine son verildi ama gitmiyor
21:02
Trump açıkladı Polonya’ya ABD üssü kurulacak
Trump açıkladı! Polonya'ya ABD üssü kurulacak
20:55
Canlı anlatım: Dolmabahçe’de goller peş peşe
Canlı anlatım: Dolmabahçe'de goller peş peşe
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 23:05:09. #7.13#
SON DAKİKA: Lübnan Dışişleri Bakanı Recci, İngiltere'den İsrail'e baskı yapmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement