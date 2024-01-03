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Lübnan Gazeteciler Sendikası Başkanı, AA'nın 2023 Yılının En İyi Fotoğraflarını Oyladı - Son Dakika
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Lübnan Gazeteciler Sendikası Başkanı, AA'nın 2023 Yılının En İyi Fotoğraflarını Oyladı

Lübnan Gazeteciler Sendikası Başkanı Joseph Ksayfi, Anadolu Ajansı'nın 2023 yılında servis ettiği fotoğraflar arasından en iyileri seçti. Ksayfi, haber, çevre ve yaşam, spor kategorilerinde çekilen fotoğrafları inceledi ve en etkileyici olanları oyladı. Seçilen fotoğraflar arasında, Türkiye'deki depremi simgeleyen yıkım fotoğrafı, çöpler arasında yaşamı anlatan bir görsel ve engelliliği simgeleyen bir fotoğraf yer aldı.

Lübnan Gazeteciler Sendikası Başkanı, AA\'nın 2023 Yılının En İyi Fotoğraflarını Oyladı
03.01.2024 - 19:05,
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Lübnan Gazeteciler Sendikası Başkanı Joseph Ksayfi, Anadolu Ajansının (AA) 2023 yılında servis ettiği fotoğraflar arasında öne çıkan kareleri oyladı.

Ksayfi, "Yılın Kareleri 2023" oylamasında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Başkan Ksayfi, haber kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım", yaşamda ve çevrede Gerald Anderson'un "Çöpler arasında" ve sporda Fatemeh Bahremi'nin "Engel Tanımayan" fotoğrafına oy verdi.

AA'nın dünya basını ve kamuoyuna servis ettiği fotoğrafların önemine değinen Ksayfi, şunları kaydetti:

"Yaşam ve Çevre kategorisiyle ilgili olarak 'Çöpler arasında' başlıklı bir görsel seçtim çünkü çöplerin insanlar için yarattığı sağlık ve çevresel risklere rağmen aynı zamanda kalıntıların bir kısmından faydalanmak mümkün. Spor kategorisinde seçtiğim fotoğraf, engelliliğin kişide bir eksiklik ya da kusur olmadığını, daha ziyade maruz kaldığı talihsizlik ve zorluklarla yüzleşmede manevi ve fiziksel bir güç kaynağı olduğu gerçeğini simgelemekte."

Ksayfi, binlerce insanın hayatına mal olan Türkiye'deki depremi simgeleyen yıkım fotoğrafının olayı en iyi şekilde ifade eden dokunaklı fotoğraflardan biri olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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