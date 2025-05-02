Lübnan, Hamas'a Savaş Uyarısı Yaptı - Son Dakika
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Lübnan, Hamas'a Savaş Uyarısı Yaptı

Lübnan hükümeti, Hamas ve diğer grupların ulusal güvenliği sarsmamaları konusunda uyarıda bulundu.

02.05.2025 13:26
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Lübnan hükümeti, Hamas veya diğer Filistinli grupların "Lübnan ulusal güven ve istikrarını sarsmamaları" uyarısında bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın yanı sıra Başbakan Nevvaf Selam, maliye, savunma, ekonomi, dışişleri, adalet ve içişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleşen Yüksek Savunma Konseyi toplantısından sonra bir açıklama yayımlandı.

Ülkedeki güvenlik konularının yanı sıra Hizbullah'ı silahsızlandırma ve Suriye'de yaşanan gelişmelerin Lübnan'a muhtemel yansımalarının konuşulduğu aktarılan açıklamada, Suriye'de yaşanan olayların Lübnan'da olabilecek olumsuz etkilerinin önüne geçilmesinin konuşuldu.

Mart ayında Lübnan'dan İsrail'e atılan roketlerle ilgili konuya değinildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan'ı yeni bir savaşa sürüklenmemesi uyarısında bulundu. Başbakan Selam da yasa dışı silahların devlete teslim edilmesinin altını çizerek, Hamas ve diğer Filistinli grupların ülkenin ulusal güven ve istikrarını sarsmalarına izin verilmemesi, Lübnan toprak bütünlüğünün her şeyden önemli olduğu uyarısında bulundu."

Lübnan ordusu birkaç gün önce de, 22-28 Mart tarihlerinde ülkenin güneyinden İsrail'e fırlatılan roketlerle ilgili Lübnanlı ve Filistinli bazı kişileri gözaltına aldığını açıklamıştı.

İsrail, 22 Mart'ta Lübnan'dan bazı roketlerin fırlatıldığını gerekçe göstererek ülkenin doğusuna ve güneyine 2 gün boyunca yoğun hava saldırıları düzenlemişti.

Lübnan'ın güneyinden 28 Mart'ta da ülkenin kuzeyine roketler atıldığını duyuran İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini ve başkent Beyrut'u bir dizi hava saldırısıyla hedef almıştı.

İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bu saldırı, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesten sonra Beyrut'a düzenlenen ilk bombardıman olmuştu.

Kaynak: AA

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