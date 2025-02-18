Lübnan Hükümeti İşgalden Kurtulma Vaat Etti

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Lübnan hükümeti, meclisin güvenoyuna sunacağı programını açıklayarak, ülke topraklarını işgalden kurtarma ve silahı tekeline alma yönünde vaatte bulundu.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, Baabda Sarayı'nda düzenlenen toplantının ardından hükümet programı hakkında bilgi verdi.

Basın toplantısında konuşan Markus, "Bakanlar bildirisi, hükümetin Lübnan topraklarının tamamını kurtarma konusundaki kararlılığını, devletin silahı tekeline alması ve gücünü genişletmesi gerektiğini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Hükümetin BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına bağlı olduğunu belirten Markus, hükümetin bölgedeki çatışmalarda Lübnan'ı "tarafsız tutacağını" aktardı.

Markus, hükümet programında Suriye ile ciddi bir diyalog öngörüldüğünü kaydederek, "Lübnan'ın kardeş ülkelere saldırı platformu olarak kullanılamayacağını" vurguladı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki işgal süresi 18 Şubat'a kadar uzatılmıştı.

Lübnan'da yeni hükümetin kurulma süreci

Ülkede 2 yıldan uzun süren boşluk ve siyasi krizin ardından 9 Ocak'ta Joseph Avn ülkenin 14. Cumhurbaşkanı seçilirken, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanlığı görevini yürüten Nevvaf Selam da 13 Ocak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Lübnan'da Cumhurbaşkanı Avn, Selam başkanlığında kurulan yeni kabineyi 8 Şubat'ta onaylamıştı. Lübnan Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Mahmud Mekkiye de Selam'ın başbakanlığında 24 bakandan oluşan kabine üyelerini açıklamıştı.

Hükümet programının meclisten güvenoyu alması gerekiyor.