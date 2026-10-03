Lübnan'ın güneyinde çarpışan İsrail askeri araçlarında 8 asker hafif yaralandı - Son Dakika
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Lübnan'ın güneyinde çarpışan İsrail askeri araçlarında 8 asker hafif yaralandı

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Mercayun ilçesinde dün iki askeri aracın çarpıştığı kazada 8 askerinin hafif yaralandığını duyurdu. Yaralanan askerlerden 6'sının hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İsrail ordusu, ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde iki askeri aracının karıştığı kazada 8 askerin hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Mercayun ilçesinde dün iki askeri aracın çarpıştığı bildirildi.

Kaza sonucu 8 askerin hafif yaralandığı ve tedavi edilmek üzere 6'sının hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

?İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 386 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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