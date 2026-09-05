Lübnan'ın güneyinde düzenlenen 8. uçurtma festivaline binlerce kişi katıldı - Son Dakika
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Lübnan'ın güneyinde düzenlenen 8. uçurtma festivaline binlerce kişi katıldı

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Lübnan'ın güneyindeki Zirariye beldesinde 'Toprak da gökyüzü de bizim' sloganıyla 8. uçurtma festivali düzenlendi. İsrail saldırılarının gölgesinde gerçekleşen etkinliğe binlerce kişi katılırken, çocuklar gökyüzüne yükselen uçurtmalarla umut dolu anlar yaşadı.

İsrail saldırılarının hedefindeki Lübnan'ın güneyinde düzenlenen uçurtma festivaline binlerce kişi katıldı.

Lübnan'ın güneyindeki Zirariye beldesinde "Toprak da gökyüzü de bizim" sloganıyla Zahrani Sahili Belediyeler Birliği ile Said ve Sadi Fahri Kalkınma Vakfı işbirliğiyle 8. uçurtma festivali düzenlendi.

Zahr el-Hava - Et-Tulul bölgesinde organize edilen etkinliğe, belde sakinlerinin yanı sıra civar kent ve beldelerden gelen ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

İsrail saldırılarının gölgesinde, bölgede gökyüzüne yükselen binlerce uçurtma, aileleriyle birlikte etkinliğe katılan çocuklara umut ve sevinç dolu anlar yaşattı.

Festivale katılan Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, burada basına yaptığı açıklamada, "Devam eden tüm İsrail saldırılarına rağmen bu festival, direnen kahraman güney topraklarında gerçekleştiriliyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan festivalin düzenlendiği 4 Eylül akşam saatlerinde Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki çeşitli bölgeleri hedef alan İsrail hava saldırılarında 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 24 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'ın güneyinde düzenlenen 8. uçurtma festivaline binlerce kişi katıldı - Son Dakika

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