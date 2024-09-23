Lübnan, İsrail'i 'imha savaşı' ile suçladı - Son Dakika
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Lübnan, İsrail'i 'imha savaşı' ile suçladı

Lübnan, İsrail\'i \'imha savaşı\' ile suçladı

Lübnan, İsrail'in saldırılarına karşı uluslararası toplumdan destek isterken Netanyahu savunma yaptı.

23.09.2024 22:52
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İsrail'in topraklarına yönelik saldırısını "imha savaşı" olarak nitelendiren Lübnan, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Netanyahu ise Lübnan halkına, "sizinle değil Hizbullahla savaşıyoruz" mesajı verdi.Lübnan hükümeti, ülkenin güneyine geniş çaplı bir saldırıda bulunan İsrail'i "kelimenin tam anlamıyla bir imha savaşı" yürütmekle suçladı. İsrail'in, Lübnan köyleri ile kırsal alanları yok etmek için "yıkıcı bir plan" uyguladığını ifade eden Lübnan Başbakanı Necip Mikati, "Hükümet olarak İsrail'in bu yeni savaşını durdurmak ve bilinmeze doğru gişi engellemek için çaba sarfediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mikati kabine toplantısındaki konuşmasında, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Lübnan'ın "yeni bir Gazze" olabileceği uyarısına da dikkat çekti.

Guterres'in Gazze Şeridi'ndeki korkunç savaşa dair sözlerinin, uluslararası toplum için bir "uyandırma çağrısı" olması gerektiğini belirten Mikati, hem Lübnan topraklarında hem de Hamas'a karşı sürdürdüğü savaşı durdurması için İsrail'e daha fazla baskı yapılması gerektiğini dile getirdi.

Başbakan Mikati ayrıca, BM ve BM Güvenlik Konseyi'nin, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığını durdurmak için harekete geçmeleri gerektiğini vurguladı.

Netanyahu'dan Lübnan halkına: Sizinle değil Hizbullah'la savaşıyoruz

Lübnan topraklarına son bir yılın en ağır hava saldırısını gerçekleştiren İsrail'in başbakanı Benyamin Netanyahu, Lübnan halkına yönelik mesajında, "İsrail'in savaşı sizinle değil, Hizbullah'la" dedi

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan'ın mesajında "Hizbullah sizi çok uzun süre canlı kalkan olarak kötüye kullandı. İsrail şehirlerini ve halkını hedef alan füzeleri evlere yerleştirdi. Halkımızı Hizbullah saldırılarına karşı koruyabilmek için bu silahları zararsız hale getirmeliyiz" ifadelerini kullandığı bildirildi.

Mesajında, İsrail ordusunun harekat bölgesindeki Lübnan halkını, güvenli bir yere gitmeleri için uyardığını da belirten Netanyahu, Lübnanlılardan, sevdiklerinin hayatlarını tehlikeye atmamaları için bu uyarıları ciddiye almalarını istedi. "Hizbullah'ın Lübnan'ı tehlikeye atmasına izin vermeyin" diyen Benyamin Netanyahu, İsrail ordusunun harekatı bittiği an bölgede yaşayan halkın evlerine dönebileceğini dile getirdi.

Biden: Gerilimi azaltmak için çabalıyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırısı ile ilgili olarak "İsrail ve Lübnan'da yaşanan son gelişmelerden haberdar edildim. Ekibim bölgedeki yetkililerle iletişim halinde ve gerilimi, insanların evlerine dönebileceği şekilde azaltmak için çabalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu arada Washington Ortadoğu'ya ek kuvvet gönderme kararı aldı. ABD Savunma Bakanlığı (PENTAGON) sözcülerinden Tümgeneral Patrick Ryder, "Sadece önlem amaçlı olarak, bölgedeki kuvvetlerimize destek olmaları için küçük bir birliği intikal ettireceğiz" dedi. Ryder, söz konusu gücün kaç kişiden oluşacağına ve hangi teçhizatlarla donatılacağına dair herhangi bir bilgi vermedi.

Pezeşkiyan: İsrail bizi savaşa sokmak için tuzaklar kuruyor

İsrail'in Lübnan'a yönelik harekatını sert bir dille eleştiren İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise, ülkesini daha büyük çatışmaların içine çekmek için İsrail tarafından "tuzaklar" kurulduğunu öne sürdü. İran'ın, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü savaşın ve İsrail-Lübnan sınırındaki hava harekatının büyümesini istemediğini belirten Pezeşkiyan, İsrail yönetiminin sürekli olarak daha büyük bir savaş istemediğini dile getirmesine rağmen eylemlerinin bunun tam tersi olduğunu vurguladı.

Temmuz ayında Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesinden ve geçen hafta Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlaması ile gerçekleştirilen saldırılardan İsrail'i sorumlu tutan Mesud Pezeşkiyan, "Bizi olmak istemediğimiz bir noktaya çekmek istiyorlar. Savaşın kazananı yoktur. Var olduğuna inanırsak kendimizi kandırmış oluruz" dedi

dpa,AFP,Reuters,AP/ ET,BK

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Kaynak: Deutsche Welle

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Son Dakika Güncel Lübnan, İsrail'i 'imha savaşı' ile suçladı - Son Dakika

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