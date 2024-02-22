Lübnan Kamu Çalışanları Düşük Maaşları Protesto Ediyor - Son Dakika
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Lübnan Kamu Çalışanları Düşük Maaşları Protesto Ediyor

Lübnan Kamu Çalışanları Düşük Maaşları Protesto Ediyor

Lübnan'daki kamu sektörü çalışanları, düşük maaşları protesto etmek ve hükümetten yeni mali teşvikler talep etmek üzere greve gitti. Kamu çalışanları, mevcut maaşlarının yalnızca yüzde 10'u kadar olduğunu belirterek eşit şekilde mali teşvik almayı talep etti. Ülkedeki mali kriz nedeniyle nüfusun büyük bir kısmı yoksulluk içinde yaşarken banka mevduatlarına ve birikimlere erişim sağlanamıyor.

22.02.2024 13:00
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BEYRUT, 22 Şubat (Xinhua) -- Lübnan'daki kamu sektörü çalışanları, düşük maaşları protesto etmek ve hükümetten yeni mali teşvikler talep etmek üzere Çarşamba günü greve gitti.

El Neşra haber sitesine göre, çeşitli kamu dairelerinde çalışanlar yaptıkları yazılı açıklamada mevcut maaşlarının, olması gerekenin yalnızca yüzde 10'u kadar olduğunu belirterek tüm kamu sektörü çalışanlarının eşit şekilde mali teşvik alması gerektiğini ifade etti.

Kamu çalışanları, hükümet taleplerini karşılayana kadar greve devam edeceklerini belirtti.

Lübnan'da yerel para biriminin çökmesine ve kamu sektöründe çalışanların maaşlarının erimesine neden olan eşi benzeri görülmemiş bir mali kriz yaşanıyor.

Ülkedeki mali kriz nüfusun yüzde 80'inden fazlasını yoksulluğa sürüklerken halk, banka mevduatlarına ve birikimlerine erişim sağlayamıyor.

Kaynak: Xinhua

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