Lübnan Kamu Çalışanları Düşük Maaşları Protesto Ediyor

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BEYRUT, 22 Şubat (Xinhua) -- Lübnan'daki kamu sektörü çalışanları, düşük maaşları protesto etmek ve hükümetten yeni mali teşvikler talep etmek üzere Çarşamba günü greve gitti.

El Neşra haber sitesine göre, çeşitli kamu dairelerinde çalışanlar yaptıkları yazılı açıklamada mevcut maaşlarının, olması gerekenin yalnızca yüzde 10'u kadar olduğunu belirterek tüm kamu sektörü çalışanlarının eşit şekilde mali teşvik alması gerektiğini ifade etti.

Kamu çalışanları, hükümet taleplerini karşılayana kadar greve devam edeceklerini belirtti.

Lübnan'da yerel para biriminin çökmesine ve kamu sektöründe çalışanların maaşlarının erimesine neden olan eşi benzeri görülmemiş bir mali kriz yaşanıyor.

Ülkedeki mali kriz nüfusun yüzde 80'inden fazlasını yoksulluğa sürüklerken halk, banka mevduatlarına ve birikimlerine erişim sağlayamıyor.