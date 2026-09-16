Lübnan, Mısır\'dan kaçak gelen 37 Firavun eserini Beyrut\'ta iade etti

Lübnan hükümeti, Mısır'dan kaçak yollarla ülkeye getirilen Firavunlar dönemine ait 37 tarihi eseri Mısır'a iade etti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Kültür Bakanı Gassan Selame, başkent Beyrut'taki Ulusal Müze'de düzenlenen törende, tarihi eserleri Mısır'ın Beyrut Büyükelçisi Alaa Musa'ya teslim etti.

Selame, Firavunlar dönemine ait eserlerin 2020'de Beyrut Limanı'nda ele geçirildiğini belirtti.

İadenin kültür varlıklarının yasa dışı ticaretinin önlenmesine ilişkin 1970 tarihli uluslararası sözleşme kapsamında gerçekleştirildiğini ifade eden Selame, yasa dışı yollarla ellerinde Lübnan'a ait kültür varlıklarını???? bulu???nduranlardan bunların iadesini beklediklerini söyledi.

Büyükelçi Musa da eserlerin geri alınması için gösterdikleri çabalardan dolayı Lübnan makamlarına teşekkür ederek kültürel mirasın korunmasında uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı.

Teslim edilen 37 tarihi eser arasında renkli süslemeli iki ahşap tabut, maskeler, ahşap bebekler, Kıpti dokuma parçaları ve orta boy heykeller yer aldı.