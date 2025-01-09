Lübnan Ordusu, İsrail'in Çekilmesinin Ardından Konuşlanıyor

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NAKURA, 9 Ocak (Xinhua) -- İsrail ordusunun çekilmesinin ardından Lübnan'ın Nakura kentindeki bir sınır kasabasında konuşlanmaya hazırlanan Lübnan ordusu askerleri, 7 Ocak 2025.

Lübnan Ordu Komutanlığı salı günü yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun çekilmesinin ardından ordu birliklerinin Lübnan'ı güneyindeki bazı kasaba ve köylerde konuşlanmaya başladığını bildirdi. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)