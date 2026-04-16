Lübnan ve İran'dan ABD'ye Ateşkes Çağrısı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ABD ile İran arasında yapılan ateşkesin, İsrail saldırıları altındaki Lübnan'ı da kapsaması gerektiğini vurguladı.

Lübnan Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Kalibaf ve Berri, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları ile bölgedeki son gelişmeleri ele alan Kalibaf ile Berri, ABD ve İran arasındaki ateşkesin öncelikli olarak Lübnan'ı da kapsaması gerektiğini vurguladı.

ABD ile İran 8 Nisan'da geçici ateşkes ilan etmiş, İran anlaşmanın Lübnan'ı da kapsadığını belirtirken, ABD bunu yalanlamıştı.