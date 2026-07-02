Lübnan ve Suriye'den Ortak Komite Anlaşması

Lübnan ile Suriye, iki ülke arasındaki ekonomik, ticari, yatırım ve güvenlik alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan Lübnan-Suriye Ortak Yüksek Komitesi'nin kurulmasına ilişkin anlaşmaya imza attı.

Lübnan'da resmi temaslarda bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda Başbakan Nevvaf Selam ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında Lübnan-Suriye Ortak Yüksek Komitesi'nin kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı.

Başbakan Selam ile Dışişleri Bakanı Şeybani, imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Selam, Suriye ile ilişkilerin karşılıklı ortak çıkarlar temelinde yeniden inşa edilmesi konusunda mutabakata vardıklarını belirterek, "Suriye Dışişleri Bakanı ile yaptığımız görüşme, başta Lübnan ile Suriye arasında elektrik bağlantısının sağlanması olmak üzere ulaşım, ticaret, sınır geçişlerinin kolaylaştırılması ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor." dedi.

Selam, iki ülke arasındaki işbirliğini kurumsallaştırmak amacıyla Lübnan ve Suriye arasında Ortak Yüksek Komitesi'nin kurulmasına ilişkin anlaşmayı imzaladıklarını söyledi.

Komitenin her iki ülkedeki ilgili bakanları düzenli olarak bir araya getirerek işbirliğini güçlendireceğini ifade eden Selam, yakın dönemde çeşitli alanlarda mutabakat zaptları ve anlaşmaların imzalanmasını beklediklerini belirtti.

Selam, "Yakında sadece ortak komitenin kuruluşunu değil, çalışmalarının somut sonuçlarını da görmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

"İşbirliğinin kapsamının genişletilmesine yönelik ortak bir platform olacak"

Şeybani, konuşmasına Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'ye kendisine gösterdiği misafirperverlik ve aralarında geçen "açık ve samimi diyalog" dolayısıyla teşekkür ederek başladı.

Lübnan'a ikinci kez ziyaret gerçekleştirdiği belirten Şeybani, "Bu ziyaret, Suriye'nin Lübnan hükümeti ve halkına yönelik destek ve dayanışma tutumunun somut bir göstergesidir. Aynı zamanda iki ülke arasındaki kalıcı ve sağlıklı ilişkilerin güçlendirilmesine de katkı sağlayacaktır." dedi.

Şeybani, Lübnan ile komitenin kurulmasına ilişkin anlaşmayı imzaladıklarını belirterek, "Bu komite, ilgili tüm bakanlıklar için ekonomik, yatırım ve ticari ortaklıkların geliştirilmesi ile güvenlik alanındaki mutabakatların ve iki ülke arasındaki işbirliğinin kapsamının genişletilmesine yönelik ortak bir platform olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan'a sevgi, saygı ve işbirliği mesajıyla geldiklerini belirten Şeybani, iki halkın uzun yıllardır taşıdığı olumsuz mirası geride bırakarak gelecek nesillerin yararlanacağı yeni ve müreffeh bir ilişki kurmak istediklerini kaydetti.

"Lübnan'a yönelik tüm İsrail saldırılarını reddediyoruz"

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına da değinen Şeybani, "Lübnan'a yönelik tüm İsrail saldırılarını reddediyoruz. Ayrıca son dönemde Lübnan halkını hedef alan tüm bombardıman ve zorla yerinden etme uygulamalarını da reddediyoruz. Bu, değişmeyen bir tutumumuzdur ve buna bağlıyız." diye konuştu.

ABD arabuluculuğunda 26 Haziran'da Lübnan ile İsrail arasında imzalanan "çerçeve anlaşması" hakkında da değerlendirmede bulunan Şeybani, "Bu, Lübnan'ın kendi meselesidir. Bu konu Lübnan'ın çıkarlarıyla ilgilidir ve bu sürecin sorumluluğu Lübnan hükümetine aittir. Ancak bu çerçeveye ilişkin tartışmaların sakin bir ortamda yürütülmesini ve Lübnan'ın çıkarlarının her şeyin önünde tutulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Lübnan'daki Suriyeli ve yabancı tutuklu ve hükümlülere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şeybani, "Suriyeli olsun ya da olmasın, Suriyeli tutuklularla ilgili olarak geçen dönemde hukuki bir süreç başlattık. Bu sürecin, halen Lübnan'da bulunan tüm Suriyeli tutukluların serbest bırakılması veya Suriye'ye teslim edilmesiyle sonuçlanmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Şeybani, Suriye devrimine destek verdikleri gerekçesiyle tutuklanan veya gözaltına alınan Suriyeli olmayan kişilere ilişkin konuyu da Lübnan tarafıyla karşılıklı saygı ve açık diyalog içinde ele aldıklarını belirterek, "Bu meselenin de yakın zamanda çözüme kavuşmasını umuyoruz. Çünkü bu kişilerin gözaltına alınmalarına gerekçe oluşturan nedenler, Suriye'deki rejimin devrilmesiyle ortadan kalkmıştır." dedi.

Lübnan ile Suriye arasında Şubat 2026'da, Suriyeli mahkumların Lübnan'dan Suriye'ye transferini düzenleyen anlaşma imzalanmıştı.

Lübnan'daki cezaevlerinde tutulan Suriyelilerin büyük bölümü 2011 sonrası iç savaş döneminde tutuklananları kapsıyor. Bu kişilerin çoğunun dosyası hala sonuçlanmadı. Tutuklamalar, genellikle Esed rejimine karşı muhalif gruplara destek iddialarına dayanıyor.