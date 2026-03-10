Lübnan ve Suriye Liderleri Görüştü - Son Dakika
Lübnan ve Suriye Liderleri Görüştü

10.03.2026 18:08
Avn ve Şara, sınır güvenliği ve koordinasyonu artırma konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, telefon görüşmesinde bölgedeki gelişmeleri ele alarak iki ülke arasındaki koordinasyonun artırılması ve sınırların kontrol altına alınmasının önemini vurguladı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avn ile Şara telefon görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeleri ele alarak, mevcut hassas koşulların iki ülke arasında koordinasyon ve istişarenin artırılmasını gerektirdiğine dikkati çekti.

Avn ve Şara, "özellikle sınırların kontrol altına alınması ve herhangi bir taraftan gelebilecek güvenlik ihlallerinin önlenmesinin" önemine işaret etti.

Öte yandan Suriye ordusu, gece saatlerinde Lübnan topraklarından Şam'ın güneybatısındaki Sergaya beldesi çevresinde bulunan Suriye ordusu noktalarına Hizbullah'ın topçu saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

