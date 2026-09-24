Lukaşenko, aralarında 13 aşırılık yanlısı hükümlünün de olduğu 15 kişiyi affetti

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, aşırılık yanlısı suçları işleyenler dahil 15 mahkumu affeden kararnameyi imzaladı.

Belarus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Lukaşenko'nun bazı mahkumların serbest bırakılmasına yönelik bir kararname imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Lukaşenko, aralarında aşırılık yanlısı nitelikte suçlar işlemiş 13 kişinin de bulunduğu 15 hükümlüyü affeden bir kararname imzaladı. Affedilenlerin çoğunluğunu (10 kişi) kadınlar oluşturuyor." ifadelerine yer verildi.

Bu kişilerin tamamının af talebinde bulunduğu, suçlarını kabul ettiği kaydedilen açıklamada, ayrıca serbest bırakılan mahkumların eylemleri nedeniyle pişmanlıklarını dile getirdiği ve yasalara uygun bir yaşam sürme taahhüdünde bulunduğu ifade edildi.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko geçen hafta da ABD Başkanı Donald Trump'ın Belarus Özel Temsilcisi John Cole ile görüştükten sonra 25 mahkumu serbest bırakmış, karşılığında ABD'nin 2 Belarus şirketine yönelik yaptırımları kaldıracağı sözünü almıştı.