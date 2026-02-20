Lukaşenko, Muahalif Statkeviç'i Serbest Bıraktı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, geçmişte cumhurbaşkanı adayı olan ve daha sonra kitlesel ayaklanmalar düzenlemekten mahkum edilen muhalif Nikolay Statkeviç'i hastalığı nedeniyle serbest bıraktı.

Lukaşenko'nun basın sözcüsü Natalya Eismont, yaptığı açıklamada, yakınlarının Statkeviç'in hastalığı nedeniyle serbest bırakılması yönündeki talebinin Lukaşenko tarafından onaylandığını bildirdi.

Statkeviç'in af kararının uzun süre önce alındığını kaydeden Eismont, mahkumun Avrupa'ya gitmeyi reddettiğini bu yüzden hapishaneye geri döndüğünü belirtti. Eismont, daha ileriki dönemde Statkeviç'in beyin felci geçirerek sağlık sorunları yaşamaya başladığını ifade etti.

Statkeviç'in, Lukaşenko'nun talimatıyla hastaneye sevk edildiğini anlatan Eismont, "Lukaşenko, eşi ve yakınlarının mahkumun eve çıkarılması talebini kabul etti." diye konuştu.

Statkeviç, 1995'te Belarus'ta aktif olarak siyasete girdikten sonra 2010 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmuş ancak kazanamamıştı. 2020'deki cumhurbaşkanlığı seçimi akşamı sokaklardaki protesto gösterilerinde kitlesel ayaklanmaları organize etmek suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eylül 2025'te ABD ile varılan anlaşma gereği serbest bırakılan Statkeviç, diğer affedilen mahkumlarla Litvanya sınırına götürülmüş, Avrupa'ya gitmeyi reddettiği için tekrar cezaevine geri gönderilmişti.

Hamile bir kadın mahkum da affedildi

Ayrıca Belarus Cumhurbaşkanlığı Basın Servisinden yapılan açıklamada, Lukaşenko'nun, aşırıcılık suçlarından hüküm giymiş Natalya Leva'yı affeden bir kararname imzaladığı bildirildi.

Kararın Lukaşenko'nun insanlık ilkelerine dayanarak ve hüküm giymiş kadının hamile olmasını dikkate alarak aldığı belirtilen açıklamada, mahkumun yaptığı kişisel af başvurusu, aktif pişmanlığı ve cezasını çekerken sergilediği davranışların da kayda alındığı ifade edildi.