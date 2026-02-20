Lukaşenko, Muahalif Statkeviç'i Serbest Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lukaşenko, Muahalif Statkeviç'i Serbest Bıraktı

20.02.2026 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, hastalığı nedeniyle muhalif Nikolay Statkeviç'i serbest bıraktı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, geçmişte cumhurbaşkanı adayı olan ve daha sonra kitlesel ayaklanmalar düzenlemekten mahkum edilen muhalif Nikolay Statkeviç'i hastalığı nedeniyle serbest bıraktı.

Lukaşenko'nun basın sözcüsü Natalya Eismont, yaptığı açıklamada, yakınlarının Statkeviç'in hastalığı nedeniyle serbest bırakılması yönündeki talebinin Lukaşenko tarafından onaylandığını bildirdi.

Statkeviç'in af kararının uzun süre önce alındığını kaydeden Eismont, mahkumun Avrupa'ya gitmeyi reddettiğini bu yüzden hapishaneye geri döndüğünü belirtti. Eismont, daha ileriki dönemde Statkeviç'in beyin felci geçirerek sağlık sorunları yaşamaya başladığını ifade etti.

Statkeviç'in, Lukaşenko'nun talimatıyla hastaneye sevk edildiğini anlatan Eismont, "Lukaşenko, eşi ve yakınlarının mahkumun eve çıkarılması talebini kabul etti." diye konuştu.

Statkeviç, 1995'te Belarus'ta aktif olarak siyasete girdikten sonra 2010 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmuş ancak kazanamamıştı. 2020'deki cumhurbaşkanlığı seçimi akşamı sokaklardaki protesto gösterilerinde kitlesel ayaklanmaları organize etmek suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eylül 2025'te ABD ile varılan anlaşma gereği serbest bırakılan Statkeviç, diğer affedilen mahkumlarla Litvanya sınırına götürülmüş, Avrupa'ya gitmeyi reddettiği için tekrar cezaevine geri gönderilmişti.

Hamile bir kadın mahkum da affedildi

Ayrıca Belarus Cumhurbaşkanlığı Basın Servisinden yapılan açıklamada, Lukaşenko'nun, aşırıcılık suçlarından hüküm giymiş Natalya Leva'yı affeden bir kararname imzaladığı bildirildi.

Kararın Lukaşenko'nun insanlık ilkelerine dayanarak ve hüküm giymiş kadının hamile olmasını dikkate alarak aldığı belirtilen açıklamada, mahkumun yaptığı kişisel af başvurusu, aktif pişmanlığı ve cezasını çekerken sergilediği davranışların da kayda alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Belarus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lukaşenko, Muahalif Statkeviç'i Serbest Bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor 16 bin kişi işsiz kalacak Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
İsmet Taşdemir, ’’Herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık’’ deyip takımına isyan etti İsmet Taşdemir, ''Herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık'' deyip takımına isyan etti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?
Burası İngiltere değil Türkiye Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest Burası İngiltere değil Türkiye! Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest
Evinin bahçesine 40 metrelik kuyu açtı, sebebi jandarmayı dahi şaşırttı Evinin bahçesine 40 metrelik kuyu açtı, sebebi jandarmayı dahi şaşırttı

14:42
Nottingham Forest oyuncusundan Fener’e olay sözler
Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler
14:32
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
14:22
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
14:08
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
14:03
ABD, İran’a saldırırsa neler olur İngilizler 7 olasılık sıraladı
ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 15:03:36. #7.11#
SON DAKİKA: Lukaşenko, Muahalif Statkeviç'i Serbest Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.