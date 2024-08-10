Lukaşenko: Ukrayna'ya ait İHA'ların Belarus hava sahasına girmesi kışkırtıcı eylem - Son Dakika
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Lukaşenko: Ukrayna'ya ait İHA'ların Belarus hava sahasına girmesi kışkırtıcı eylem

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) ülkesinin hava sahasına girmesinin 'kışkırtıcı eylem' olduğunu ve cevapsız kalmayacağını söyledi. Lukaşenko, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı yaptığı 'provokasyonları' da eleştirdi.

10.08.2024 14:17
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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) ülkesinin hava sahasına girmesinin "kışkırtıcı eylem" olduğunu ve cevapsız kalmayacağını söyledi.

Belarus haber ajansı Belta'ya göre Lukaşenko, Belarus'taki Şklov kentine çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Lukaşenko, dün Ukrayna'ya ait İHA'ların Belarus hava sahasına girdiğini söyledi.

Belarus hava savunma sistemlerinin devreye girerek İHA'ları yok ettiğini, bunun "kışkırtıcı eylem" olduğunu belirten Lukaşenko, "Ukrayna tarafına herhangi bir kışkırtıcı eyleminin yanıtsız kalmayacağı mesajını ilettik." dedi.

Ukraynalı askerlerin, 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine girdiğine ve yaklaşık 35 kilometre ilerlediğine dikkati çeken Lukaşenko, bunun Rusya'ya karşı yapılan "provokasyon" olduğunu dile getirdi.

Lukaşenko, "Tüm bunlar, onların (Ukraynalılar) barışa hazır olmadığını ve gerginliği artırmaya devam ettiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığına ülkenin güvenliğinin sağlanması konusunda gerekli adımları atma talimatını verdiğini söyledi.

Savunma Bakanı Viktor Hrenin de gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın, askeri birlikleri Gomel ve Mazır yönlerinde güçlendirme talimatı verdiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lukaşenko: Ukrayna'ya ait İHA'ların Belarus hava sahasına girmesi kışkırtıcı eylem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lukaşenko: Ukrayna'ya ait İHA'ların Belarus hava sahasına girmesi kışkırtıcı eylem - Son Dakika
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