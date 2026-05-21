Lukaşenko ve Putin Nükleer Tatbikatı İzledi

21.05.2026 16:51
Belarus ve Rusya liderleri, ortak nükleer tatbikatı video konferansla takip etti.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülkenin ortaklaşa düzenlediği nükleer tatbikatı video konferans aracılığıyla birlikte takip etti.

Belarus Cumhurbaşkanlığı basın servisinden verilen bilgiye göre, Lukaşenko, Putin ile nükleer silahların ve nükleer desteğin savaş esnasında kullanımı için yapılan ortak askeri tatbikat esnasında savunma bakanlığının komuta merkezinde video konferans yöntemiyle görüştü ve tatbikatla ilgili yetkilerden bilgi aldı.

Lukaşenko, yaptığı konuşmada, bu türden ilk kez ortak tatbikat yapıldığını belirterek, "Kimseye tehdit oluşturmuyoruz. Ancak bu tür silahlara sahibiz ve ortak devletimizi Brest'ten Vladivostok'a kadar her türlü şekilde savunmaya hazırız. Elimizde bir şey varsa, onu nasıl kullanacağımızı bilmeliyiz." dedi.

Belarus'ta bulunan tatbikatta işlev gören askeri tesislerin hepsinin iyi durumda olduğunu bizzat kendisinin gördüğünü aktaran Lukaşenko, Rus askeri yetkililerin de durumdan memnun olduğunu dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise "Dünyadaki artan gerilimler ve ortaya çıkan yeni tehditler ve riskler göz önüne alındığında, nükleer üçlümüz, daha önce olduğu gibi, Rusya ve Belarus Birlik Devleti'nin egemenliğinin güvenilir bir garantörü olarak hizmet etmeli, stratejik caydırıcılık sorunlarının çözümünü sağlamalı, nükleer dengeyi ve küresel düzeyde güç dengesini korumalıdır." ifadelerini kullandı.

Osipoviç bölgesindeki komuta merkezini ziyaret eden Lukaşenko'ya, İskender-M fırlatma rampasından simüle edilmiş bir nükleer füze saldırısı elektronik ortamda gösterildi.

Belarus Savunma Bakanlığı, 18 Mayıs'ta orduyu modern silahlar ve özel mühimmatların kullanımına hazırlamak amacıyla nükleer silahların muharebe esnasında kullanılmasına yönelik tatbikata başladıklarını, Rus tarafının da tatbikata katıldığını duyurmuştu.

Ardından Rusya Savunma Bakanlığı, ülkede 19-21 Mayıs tarihlerinde nükleer güçlerin hazırlığı ve kullanımına dair tatbikatın yapılacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

