Lüks Araç Dolandırıcılığı Operasyonu

İstanbul'da yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen lüks araçlara "change" işlemiyle piyasaya sürdükleri, ardından araçlar hakkında asılsız çalıntı ihbarında bulunup sigorta şirketlerini dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, mahkeme kararları doğrultusunda, 3 Mayıs'ta, Sarıyer, Kağıthane ve Şile'deki bazı iş yeri ve depolara eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, "change" işlemi uygulandığı değerlendirilen ve incelemeleri devam eden 7 lüks otomobil ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin organize şekilde hareket ederek yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen lüks araçların şasi numaralarını, usulsüz düzenlenen raporlar ve tescil kayıtları üzerinden Türkiye'deki başka araçlarla değiştirip üçüncü kişilere sattıklarını belirledi.

Şüphelilerin ayrıca ağır hasarlı, hacizli veya yakalama kararı bulunan araçların şasi numaralarında değişiklik yaparak bu araçları yeniden piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda, şasi numarası değiştirilen araçlar hakkında asılsız çalıntı ihbarında bulunulduğu, bu yöntemle suç uydurulup sigorta şirketlerinin dolandırıldığı da ortaya çıkarıldı.

Operasyonda, aralarında oto tamircisi, trafik müşaviri ve mühendislerin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1'i hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol uygulandı.