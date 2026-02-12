Lüks Jip Hırsızları Tutuklandı - Son Dakika
Lüks Jip Hırsızları Tutuklandı

Lüks Jip Hırsızları Tutuklandı
12.02.2026 10:20
Ataşehir'de çalınan lüks jipin şüphelileri, sahte plaka kullanarak yakalandı ve tutuklandı.

ATAŞEHİR'de park halindeki lüks jipi çalıp sahte plaka takarak gezdikleri tespit edilen iki şüpheli gözaltına alındı. Sahibine teslim edilen jipin çalınma anları güvenlik kamerasına yansırken şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İçerenköy Mahallesi'nde 2 Şubat'ta meydana gelen olayda Ö.Ü.'ye ait lüks jip, park edildiği yerden çalındı. Aracının çalındığını fark eden Ö.Ü.'nün ihbarı üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin jipe sahte plaka taktığı belirlendi. Kısa sürede kimlikleri tespit edilen şüpheliler, M.K.(42) ile S.N.(45) gözaltına alındı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorguları yapılan şüphelilerin daha önceden de çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Ataşehir, Güncel, Suç, Son Dakika

10:34
