Lüks Jip Hırsızları Tutuklandı

ATAŞEHİR'de park halindeki lüks jipi çalıp sahte plaka takarak gezdikleri tespit edilen iki şüpheli gözaltına alındı. Sahibine teslim edilen jipin çalınma anları güvenlik kamerasına yansırken şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İçerenköy Mahallesi'nde 2 Şubat'ta meydana gelen olayda Ö.Ü.'ye ait lüks jip, park edildiği yerden çalındı. Aracının çalındığını fark eden Ö.Ü.'nün ihbarı üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin jipe sahte plaka taktığı belirlendi. Kısa sürede kimlikleri tespit edilen şüpheliler, M.K.(42) ile S.N.(45) gözaltına alındı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorguları yapılan şüphelilerin daha önceden de çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.