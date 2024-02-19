Lüksemburg Başbakan Yardımcısı: İsrail Refah bölgesine saldırırsa son desteği de kaybedebilir

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Lüksemburg Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Xavier Bettel, İsrail'in Refah bölgesine saldırması halinde "dünyada sahip oldukları son desteği de kaybedebilecekleri" uyarısında bulundu.

Bettel, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısı öncesinde basına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını 7 Ekim 2023'ten bu yana geçen uzun zaman nedeniyle artık "meşru müdafaa" olarak açıklamanın zor olduğunu dile getirdi.

İsrailli siyasetçilerle iletişimde olduğunu belirten Bettel, "Onlara öldürülenlerin yüzde 70'inden fazlasının kadın, çocuk ve sivillerden oluştuğuna dair elimizde veriler olduğunu, dolayısıyla hedefe yönelik saldırı yaptıklarından bahsedemeyeceğimizi söyledim." dedi.

Bettel, yaptığı görüşmelerde İsrail'in Refah bölgesine saldırı planına ilişkin de uyarılarda bulunduğunu ifade ederek, "Onlara dünyada sahip oldukları son desteği de kaybetmek istemiyorlarsa pişman olacakları şeyler yapmaktan kaçınmaları gerektiğini anlatmaya çalıştım." diye konuştu.

Refah bölgesinde savunmasız sivil nüfusun bulunduğunu vurgulayan Bettel, İsrail'in Refah bölgesine yönelik planının İsrail'in adlandırdığı gibi "operasyon" değil, "saldırı" olduğunu söyledi.

İsrail'in Refah bölgesine saldırı planı

Gazze'ye saldırı ve işgalinde on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

İsrail saldırılar boyunca kuzeydekiler için güvenli bölge ilan ettiği güney bölgesini ise şimdi aynı şekilde karadan işgal etmek ve nüfusu buradan zorla çıkarmak istiyor.

Refah'ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.

Uluslararası toplum İsrail'i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye sebep olacağı konusunda uyarıyor.