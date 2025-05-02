Lula, Çin Dışişleri Bakanı'nı Kabul Etti - Son Dakika
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Lula, Çin Dışişleri Bakanı'nı Kabul Etti

Brezilya ve Çin ilişkileri güçleniyor, Lula işbirliği ve güven vurgusu yaptı.

02.05.2025 08:19
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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'yi kabul etti.

Brezilya basınındaki habere göre Lula da Silva, başkent Brazilya'da düzenlenen "15. BRICS Ulusal Güvenlik Danışmanları ve Üst Düzey Ulusal Güvenlik Temsilcileri Toplantısı" sırasında Çin Dışişleri Bakanı Vang ile görüştü.

Lula da Silva, görüşmede Brezilya ile Çin arasında güçlü karşılıklı güvenin inşa edildiğini ve iki ülkenin çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirdiğini belirtti.

Çin ile kurdukları sağlam dostluğun doğru bir tercih olduğunu vurgulayan Lula da Silva, bu ilişkinin Güney-Güney işbirliği açısından da model olduğunu dile getirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda istikrarlı biçimde geliştiğine dikkati çeken Lula da Silva, Çin ile kurulan stratejik ortaklığın Brezilya'ya yeni küresel işbirliği fırsatları sunduğunu ifade etti.

Lula da Silva, Brezilya'nın serbest ticareti savunmak ve uluslararası kuralları korumak için Çin ile çalışmaya hazır olduğunun altını çizdi.

"BRICS ülkeleri, terörizmin her türüne karşı birlikte mücadele etmeli"

Çin Dışişleri Bakanı Vang da iki ülke arasında ortak gelecek topluluğu inşası yönünde çalışmaya istekli olduklarını kaydetti.

Terörizmin tüm insanlık için ortak tehdit olduğunu dile getiren Vang, "BRICS ülkeleri, terörizmin her türüne karşı birlikte mücadele etmeli ve terörle mücadele faaliyetlerinin politize edilmesine ve araçsallaştırılmasına karşı durmalıdır." ifadesini kullandı.

Küresel güvenlik risklerine değinen Vang, BRICS üyelerini koordinasyon ve işbirliğini artırmaya, siber uzayda düzeni sağlamaya ve veri ile tedarik zinciri güvenliği gibi alanlarda evrensel normlar geliştirmeye çağırdı.

Vang, kalkınma hakkının savunulması ve çok taraflılığın teşvik edilmesinin, daha barışçıl, güvenli, adil ve eşit dünyanın kurulmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Kaynak: AA

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