Lula, Çok Taraflılığı Savundu

21.04.2026 20:22
Brezilya Başkanı Lula, yeni Soğuk Savaş'ı reddederek çok taraflılığı vurguladı ve müzakereleri eleştirdi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva, ABD ve İran arasındaki müzakerelerdeki belirsizliği eleştirerek, "çok taraflılığı savunduğunu ve yeni bir Soğuk Savaş'ı kabul etmediklerini" söyledi.

Lula da Silva, Portekiz'in başkenti Lizbon'da yaptığı temaslar kapsamında Başbakan Luis Montenegro ile birlikte katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, "İkinci bir Soğuk Savaş'tan yana değiliz. Soğuk Savaşı kabul etmiyoruz. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında ticari bir tercih söz konusu değildir. Çin ile ilişki kurmak istiyoruz ama aynı zamanda ABD ile Rusya ile Fransa ile ticaret ayrıcalığı gözetmeksizin herkesle ilişki kurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya ve İspanya'nın ardından Portekiz'e de kısa bir ziyaret gerçekleştiren Brezilya Devlet Başkanı, "çatışma bölgelerinde çözüme ilişkin müzakereleri kolaylaştırdığı için daha çok taraflılık, daha çok uyum ve barıştan yana olduğunu" vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ı esprili bir dille eleştiren Lula da Silva, "İnsanların gün boyu gördüğü şey, Başkan Trump'ın 8 savaşı bitirdiğini ve hala Nobel Barış Ödülü'nü kazanmadığını söylemesi. Bunun şaka mı yoksa ciddi mi olduğunu bilmiyorum. Bu yüzden insanların Başkan Trump'a Nobel vermesi önemli ki daha fazla savaş olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasında hem Portekiz ile ekonomik-ticari ilişkilerin çok daha fazla gelişmesini hem de Mercosur Anlaşması'nın yürürlüğe girmesini savunan Lula da Silva, taraf ülkelerin ekonomilerini tehlikeye atmadan Mercosur'un bir an önce onaylanmasını temenni ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Brezilya, Ekonomi, Güncel, Lula, Son Dakika

“Köyün neşesi“ engelli genç herkesi gözyaşlarına boğdu: İmam ayakta durmakta güçlük çekti "Köyün neşesi" engelli genç herkesi gözyaşlarına boğdu: İmam ayakta durmakta güçlük çekti
Amerikalı gezgin Diyarbakır’da protestonun ortasında kaldı Amerikalı gezgin Diyarbakır'da protestonun ortasında kaldı
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Rus, Türk veya Çin etkisine girmemeliyiz AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Rus, Türk veya Çin etkisine girmemeliyiz
Malatya’da kayıp olarak aranan adam, kayısı bahçesinde ağaca asılı halde ölü bulundu Malatya'da kayıp olarak aranan adam, kayısı bahçesinde ağaca asılı halde ölü bulundu
Trump’ın bir bakanı daha görevden ayrıldı Trump'ın bir bakanı daha görevden ayrıldı
Uşak’ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar Uşak'ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar

21:14
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
20:44
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
20:16
Tuncay Sonel’den “Gülistan’ın cesedi gizlice gömüldü mü“ sorusuna yanıt
Tuncay Sonel'den "Gülistan'ın cesedi gizlice gömüldü mü?" sorusuna yanıt
19:58
Fenerbahçe’nin ilk 11’i çocukların kaleminden geçti
Fenerbahçe'nin ilk 11'i çocukların kaleminden geçti
19:51
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM’de araştırma komisyonu kuruldu.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu.
19:15
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
