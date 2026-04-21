Lula, Çok Taraflılığı Savundu

Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva, ABD ve İran arasındaki müzakerelerdeki belirsizliği eleştirerek, "çok taraflılığı savunduğunu ve yeni bir Soğuk Savaş'ı kabul etmediklerini" söyledi.

Lula da Silva, Portekiz'in başkenti Lizbon'da yaptığı temaslar kapsamında Başbakan Luis Montenegro ile birlikte katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, "İkinci bir Soğuk Savaş'tan yana değiliz. Soğuk Savaşı kabul etmiyoruz. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında ticari bir tercih söz konusu değildir. Çin ile ilişki kurmak istiyoruz ama aynı zamanda ABD ile Rusya ile Fransa ile ticaret ayrıcalığı gözetmeksizin herkesle ilişki kurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya ve İspanya'nın ardından Portekiz'e de kısa bir ziyaret gerçekleştiren Brezilya Devlet Başkanı, "çatışma bölgelerinde çözüme ilişkin müzakereleri kolaylaştırdığı için daha çok taraflılık, daha çok uyum ve barıştan yana olduğunu" vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ı esprili bir dille eleştiren Lula da Silva, "İnsanların gün boyu gördüğü şey, Başkan Trump'ın 8 savaşı bitirdiğini ve hala Nobel Barış Ödülü'nü kazanmadığını söylemesi. Bunun şaka mı yoksa ciddi mi olduğunu bilmiyorum. Bu yüzden insanların Başkan Trump'a Nobel vermesi önemli ki daha fazla savaş olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasında hem Portekiz ile ekonomik-ticari ilişkilerin çok daha fazla gelişmesini hem de Mercosur Anlaşması'nın yürürlüğe girmesini savunan Lula da Silva, taraf ülkelerin ekonomilerini tehlikeye atmadan Mercosur'un bir an önce onaylanmasını temenni ettiklerini kaydetti.