Lula\'dan Trump\'a Barış Çağrısı

SAO PAULO, 11 Nisan (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyayı "tehdit ettiğini" belirterek, barış çağrısında bulundu.

Lula cuma günü Sao Paulo eyaletinin Sorocaba kentinde federal bir eğitim enstitüsüne ait kampüsün açılışında yaptığı konuşmada, "Dünya zor bir yer ve Trump herkesi tehdit ediyor" dedi.

Lula, Brezilya'nın çatışmalara müdahil olmama tutumunu yineledi.

"Brezilya olarak savaş istemiyoruz, barış istiyoruz" diyen Lula, sosyal, ekonomik ve kültürel hizmetlere erişimi artırmaya öncelik verdiklerini de sözlerine ekledi.