Lula: Maduro Kendi Ülkesinde Yargılanmalı

21.02.2026 10:17
Brezilya Başkanı Lula, Maduro'nun Venezuela'da yargılanması gerektiğini belirtti.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD'nin askeri müdahalesi sonucu alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kendi ülkesinde yargılanması gerektiğini söyledi.

Hindistan'daki resmi ziyareti kapsamında India Today TV'ye konuşan Lula da Silva, Maduro'nun yabancı bir ülkede değil, kendi ülkesinde yargılanmasının daha uygun olacağını belirtti.

Lula da Silva, ulusal egemenlik ve kendi kaderini tayin ilkelerine verdikleri önemi vurgulayarak, "Nicolas Maduro hakkında bir yargılama yapılacaksa bunun Venezuela'da gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'a yazılı bir öneri sunmayı planladığını kaydeden Lula da Silva, ABD'de yaşayan ve suçla itham edilen Brezilya vatandaşlarının kendi ülkesinde yargılanması gerektiğini dile getireceğini söyledi.

Gelecek ay Washington'da Trump ile bir araya gelmesinin beklendiğini hatırlatan Lula da Silva, görüşmede, organize suç, uyuşturucu kaçakçılığı ve nadir toprak elementleri konularının ele alınacağını bildirdi.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Kaynak: AA

Venezuela, Brezilya, Güncel, Lula

Lula: Maduro Kendi Ülkesinde Yargılanmalı

