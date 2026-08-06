Lula, Seçim Sürecine Saygı İstedi - Son Dakika
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Lula, Seçim Sürecine Saygı İstedi

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Brezilya lideri Lula, seçim sürecine dış müdahale olursa gereken yanıtı vereceklerini açıkladı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ülkesindeki seçim sürecine saygı gösterilmesini istediklerini belirterek, aksi halde her türlü yabancı müdahale girişimine karşı gerekli yanıtı vereceklerini söyledi.

Lula da Silva, Brezilya merkezli bilim platformu Meteoro Brasil'e verdiği röportajda, ABD ile artan diplomatik gerilimin gölgesinde ülkesinde 4 Ekim'de yapılacak seçimlere değindi.

Brezilya'nın Washington Büyükelçisi Maria Luiza Ribeiro Viotti'nin vizesinin ABD yönetimi tarafından iptal edilmesine tepki gösteren Lula da Silva, "Bunu doğru bulmuyoruz ve kabul etmiyoruz. Brezilya'ya saygıyla yaklaşılmasını istiyoruz. Brezilya yalnızca hazırlıklı değil, aynı zamanda seçim sürecimize dışarıdan müdahale etmek isteyen herkese gerekli yanıtı verecektir." ifadelerini kullandı.

Lula da Silva, Brezilya'nın seçim sürecine saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, elektronik oylama sisteminin güvenilir olduğunu ve kendi seçim geçmişinin bunun kanıtı olduğunu söyledi.

Brezilya'nın elektronik oy verme sistemi konusunda uzun yıllara dayanan deneyime sahip olduğunu vurgulayan Lula da Silva, çok az ülkenin Brezilya'dakinden daha güvenilir ve şeffaf bir seçim sistemine sahip olduğunu iddia edebileceğini ifade etti.

Lula, ekim ayında yapılacak seçimlerde yeniden seçilmesi halinde, 2000'li yılların başında var olan "Güney Amerika'daki ittifakı yeniden kurmaya çalışacağını" hatırlattı.

Latin Amerika'daki liderlere birlik çağrısında bulunan Lula da Silva, "Devletler arasındaki ilişkiler, devletlerin çıkarlarına dayanır. Biz grup olarak birlikte hareket edersek, daha güçlü bir blok oluştururuz." değerlendirmesinde bulundu.

Brezilya ve ABD arasındaki gerilim

ABD'nin, diplomatik vize anlaşmazlığı ve büyükelçi atamasının geciktirildiği gerekçesiyle Brezilya'nın Washington Büyükelçisi Maria Luiza Ribeiro Viotti'nin vizesini iptal ettiği belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, kararın Brezilya'nın geçen ay iki Amerikalı diplomata vize vermemesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Brazilya Büyükelçisi adayının onay sürecini askıda tutmasına karşılık mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde alındığını bildirmişti.

Brezilya yönetiminin, Trump'ın Brazilya Büyükelçisi adayı Danny Perez'in atamasını 4 Ekim'de yapılacak seçimler sonrasına kadar askıya alması yönündeki tutumu iki ülke arasında krize yol açmıştı.

Brezilya, söz konusu büyükelçi adayının onayını geciktirmenin yanı sıra, geçen ay ABD Dışişleri Bakanlığının Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Bürosu Asistanı Riley Barnes ile üst düzey bir yardımcısına da vize vermemişti. Bu kararın, ABD'li diplomatların Devlet Başkanı Lula'yı veya seçim sürecini eleştireceğine dair haberlerin ardından alındığı bildirilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise bu iddiaları reddederek, iki diplomatın 27-30 Temmuz tarihlerinde seçim dürüstlüğü, dini özgürlükler ve ifade özgürlüğü konularını görüşmek üzere yapacağı ziyaretin rutin olduğunu ve "demokratik bir ülkenin seçimlerini sabote etme planı" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu savunmuştu.

Kaynak: AA

Brezilya, Politika, Güncel, Lula, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lula, Seçim Sürecine Saygı İstedi - Son Dakika

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