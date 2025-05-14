Lula ve Xi İşbirliğini Güçlendirme Üzerine Konuştu - Son Dakika
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Lula ve Xi İşbirliğini Güçlendirme Üzerine Konuştu

Lula ve Xi İşbirliğini Güçlendirme Üzerine Konuştu

Lula, gümrük vergilerinin kötüye ??ımının kaosa yol açacağını belirtti, işbirliği çağrısında bulundu.

14.05.2025 11:24
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Korumacılık ve gümrük vergilerinin kötüye kullanılmasının, kalkınma ve refahı teşvik etmeyeceğini, aksine kaosa yol açacağını vurgulayan Lula, Çin'in küresel sorunlarla mücadeledeki kararlı tutumunun tüm ülkelere güç ve güven verdiğini söyledi.

BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, resmi ziyaret amacıyla Beijing'de bulunan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi.

Xi, salı günkü görüşmede iki ülkeye işbirliğini genişletme, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Brezilya'nın kalkınma stratejisi arasındaki uyumu etkin şekilde sağlama, iki ülke arasındaki çeşitli işbirliği mekanizmalarına tam işlerlik kazandırmaya, altyapı, tarım ve enerji gibi geleneksel alanlarda işbirliğini güçlendirme, ayrıca enerji dönüşümü, uzay ve havacılık, dijital ekonomi ve yapay zeka gibi yeni işbirliği alanlarını genişletme çağrısında bulundu.

İki tarafın da çok taraflı koordinasyona bağlı kalması gerektiğini vurgulayan Xi, Doğu Yarımküre'deki en büyük gelişmekte olan ülke olarak Çin'in ve Batı Yarımküre'deki en büyük gelişmekte olan ülke olarak Brezilya'nın, çok taraflı mekanizmalar çerçevesinde koordinasyon ve işbirliğini artırmaları, çok taraflılığı desteklemeleri, küresel yönetişimi geliştirmeleri, uluslararası ekonomik ve ticari düzeni korumaları ve tek taraflılık, korumacılık ve zorbalığa kararlılıkla karşı çıkmaları gerektiğini belirtti.

Lula ise ticaret, altyapı, uzay ve havacılık ve finans gibi alanlarda iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek üzere kalkınma stratejilerini Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile uyumlu hale getirmeye hazır olduklarını söyledi. Lula ayrıca iki ülkeyi gençlik ve kültür alanlarındaki etkileşimi genişletmeye ve iki halk arasındaki etkileşim ve dostluğu artırmaya çağırdı.

Korumacılık ve gümrük vergilerinin kötüye kullanılmasının, kalkınma ve refahı teşvik etmeyeceğini, aksine kaosa yol açacağını vurgulayan Lula, Çin'in küresel sorunlarla mücadeledeki kararlı tutumunun tüm ülkelere güç ve güven verdiğini söyledi. Lula, uluslararası konularda Çin ile stratejik koordinasyonu güçlendirmeye, Küresel Güney'in ortak çıkarlarını korumak için Çin ile birlikte çalışmaya ve uluslararası eşitlik ve adaleti korumaya istekli olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Xi Jinping, Brezilya, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Lula, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lula ve Xi İşbirliğini Güçlendirme Üzerine Konuştu - Son Dakika

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