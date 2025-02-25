Güncel

(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi'nin birincisini bu yıl düzenleyeceği "Lüleburgaz Amatör Tiyatro Festivali" 9 Mart'ta başlıyor. Festival kapsamında 23 tiyatro oyunu sahnelenecek; sokak gösterileri, atölyeler ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

Lüleburgaz Belediyesi'nce bu yıl ilk kez düzenlenecek "Lüleburgaz Amatör Tiyatro Festivali", 9 Mart 2025 tarihinde başlıyor. Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde 7 Nisan'a kadar sürecek festivalde, ilçeden ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden tiyatro ekipleri, 23 farklı oyun sahneleyecek; sokak gösterileri, atölye ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

Festival, 9 Mart saat 16.00'da Kongre Meydanı'ndan hareket edecek kortej yürüyüşüyle başlayacak. Saat 17.00'de yine Kongre Meydanı'nda pandomim gösterisi gerçekleştirilecek. Aynı gün saat 21.00'de Cahit Irgat Salonu'nda, festivalin ilk oyunu 'Düş Albay', Raspiska Sanat tarafından sahnelenecek.

Festival kapsamında atölye ve söyleşiler de gerçekleştirilecek

15 Mart'ta Ceren Erginsoy'un katılımıyla Drama Atölyesi, 16 Mart'ta Hamit Demir'in katılımıyla Yaratıcı Drama Atölyesi, 22 Mart'ta oyuncu Serdar Orçin ve oyuncu Ece Dizdar'ın katılımıyla yazar Ferhat Uludere moderatörlüğünde söyleşi gerçekleştirilecek.

23 Mart'ta Kumpanya Lüleburgaz tarafından 'Bir Düş Gibi Cahide Sonku' başlığıyla yazar ve yönetmen Gökhan Erarslan'ın katılacağı söyleşi düzenlenecek.