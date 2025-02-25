Lüleburgaz Amatör Tiyatro Festivali 9 Mart'ta Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lüleburgaz Amatör Tiyatro Festivali 9 Mart'ta Başlıyor

Lüleburgaz Belediyesi'nin düzenleyeceği 'Lüleburgaz Amatör Tiyatro Festivali', 9 Mart 2025'te başlayacak. Festivalde 23 tiyatro oyunu, sokak gösterileri, atölyeler ve söyleşiler yer alacak.

25.02.2025 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi'nin birincisini bu yıl düzenleyeceği "Lüleburgaz Amatör Tiyatro Festivali" 9 Mart'ta başlıyor. Festival kapsamında 23 tiyatro oyunu sahnelenecek; sokak gösterileri, atölyeler ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

Lüleburgaz Belediyesi'nce bu yıl ilk kez düzenlenecek "Lüleburgaz Amatör Tiyatro Festivali", 9 Mart 2025 tarihinde başlıyor. Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde 7 Nisan'a kadar sürecek festivalde, ilçeden ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden tiyatro ekipleri, 23 farklı oyun sahneleyecek; sokak gösterileri, atölye ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

Festival, 9 Mart saat 16.00'da Kongre Meydanı'ndan hareket edecek kortej yürüyüşüyle başlayacak. Saat 17.00'de yine Kongre Meydanı'nda pandomim gösterisi gerçekleştirilecek. Aynı gün saat 21.00'de Cahit Irgat Salonu'nda, festivalin ilk oyunu 'Düş Albay', Raspiska Sanat tarafından sahnelenecek.

Festival kapsamında atölye ve söyleşiler de gerçekleştirilecek

15 Mart'ta Ceren Erginsoy'un katılımıyla Drama Atölyesi, 16 Mart'ta Hamit Demir'in katılımıyla Yaratıcı Drama Atölyesi, 22 Mart'ta oyuncu Serdar Orçin ve oyuncu Ece Dizdar'ın katılımıyla yazar Ferhat Uludere moderatörlüğünde söyleşi gerçekleştirilecek.

23 Mart'ta Kumpanya Lüleburgaz tarafından 'Bir Düş Gibi Cahide Sonku' başlığıyla yazar ve yönetmen Gökhan Erarslan'ın katılacağı söyleşi düzenlenecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Lüleburgaz, Festival, Kültür, Güncel, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüleburgaz Amatör Tiyatro Festivali 9 Mart'ta Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:37 Kulisleri sarsan iddia: CHP’den AK Parti’ye vekil transferine hazır olun Kulisleri sarsan iddia: CHP'den AK Parti'ye vekil transferine hazır olun
11:32 AK Parti MKYK’ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu AK Parti MKYK'ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu
11:23 28 Şubat’ta ne olacak Simpsonlar’ın işaret ettiği “kıyamet“ tarihi geldi 28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği "kıyamet" tarihi geldi
11:03 Kayyum atanan Maydonoz Döner’den ilk açıklama Kayyum atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama
08:29 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Lemina’nın pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Lemina'nın pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti
16:00 Şampiyonluğa oynayan futbolcular idmana çıkmadı Şampiyonluğa oynayan futbolcular idmana çıkmadı
15:41 Sergen Yalçın’dan dev derbi öncesi çarpıcı yorum: Bu kadro kazanamaz Sergen Yalçın'dan dev derbi öncesi çarpıcı yorum: Bu kadro kazanamaz
15:38 Özdağ’ın İddianamesi Antalya’ya Gönderildi Özdağ'ın İddianamesi Antalya'ya Gönderildi
15:38 Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye
15:27 İkinci Timur Cihantimur vakası Yine aynı yerde ölüm, sürücü kaçtı İkinci Timur Cihantimur vakası! Yine aynı yerde ölüm, sürücü kaçtı
15:23 Aile üyelerinin engelli çocukları için yaptığı hareket mest etti Aile üyelerinin engelli çocukları için yaptığı hareket mest etti
15:17 Trump’tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri
15:03 ’Sahte diploma’ soruşturması: Ekrem İmamoğlu 5 Mart’ta ifade verecek 'Sahte diploma' soruşturması: Ekrem İmamoğlu 5 Mart'ta ifade verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 11:55:06. #1.13#
SON DAKİKA: Lüleburgaz Amatör Tiyatro Festivali 9 Mart'ta Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.