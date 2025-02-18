(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi'nin Halk Ekmek büfeleri ile geçen yıl 462 bin 736 adet ekmek uygun fiyatla vatandaşlara sunuldu. Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla komşularımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
Lüleburgaz Belediyesi'nin 2023 yılında haizmete açtığı Halk Ekmek büfeleri, uygun fiyatla vatandaşa hizmete devam ediyor. Büfelerden 2024 yılında 462 bin 736 adet ekmek uygun fiyatla vatandaşlara sunuldu.
Halk Ekmek satışı, Lüleburgaz Belediyesi'nin Sakızköy Meydanı'nda ve Okullar Caddesi'nde (Cam-İş Kıraathanesi yanı) konumlandırdığı büfelerde ve Lüleburgaz Yıldızları Lezzet Akademisi'nde gerçekleştiriliyor. Uygun fiyat politikasıyla hizmet veren Halk Ekmek büfelerinde ekmek 8.50 TL'ye satılıyor.
Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Halk Ekmek büfelerimiz sayesinde 2024 yılında 462 bin 736 adet halk ekmeği uygun fiyatla komşularımıza ulaştırdık. Sosyal belediyecilik anlayışıyla komşularımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Lüleburgaz Belediyesi 2024'te Uygun Fiyatla 462 Bin Ekmek Dağıttı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?