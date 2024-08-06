Lüleburgaz Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı için Kadın Odak Grup Toplantısı düzenledi

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(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı hazırlıkları kapsamında kadınların ihtiyaçlarının tespit edilerek görüş, öneri ve beklentilerinin alındığı Kadın Odak Grup Toplantısı düzenledi.

Lüleburgaz Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı hazırlama çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda stratejik planlamada toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde Kadın Odak Grup Toplantısı gerçekleştirildi. Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi (LYKA) Türkan Saylan Salonu'nda bugün düzenlenen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Derya Aktan da katıldı.

Toplantıda kentin geleceğine yönelik amaç ve faaliyetlerin yer alacağı yeni stratejik planın hazırlanmasında kadınların ihtiyaçları tespit edilerek, görüş, öneri ve beklentileri alındı.