Lüleburgaz Belediyesi Anne-Çocuk Kampı devam ediyor

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(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi'nin Anne- Çocuk Kampı, Lüleburgaz Kent Ormanı'nda devam ediyor.

Lüleburgaz Belediyesi'nin Anne-Çocuk Kampı'nda anneler ve çocukları doğayla iç içe zaman geçirirken aynı zamanda pek çok farklı aktiviteyle sosyalleşiyor. Kampta temel izcilik uygulamaları, takım yarışmaları, doğada yaşam becerileri, el sanatları, yaratıcı drama etkinlikleri gibi birbirinden farklı etkinlikler ve atölyeler düzenleniyor.