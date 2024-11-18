Lüleburgaz Belediyesi Çevre Kirliliğine Karşı Kameralı Denetimle Mücadele Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lüleburgaz Belediyesi Çevre Kirliliğine Karşı Kameralı Denetimle Mücadele Ediyor

Lüleburgaz Belediyesi, 'Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar' projesi kapsamında çevre kirliliğine karşı yürüttüğü mücadelede, kameralardan tespit edilen bir kamyonet sürücüsüne ceza uyguladı. Belediye, çevreyi kirletenlere karşı yaptırımlarını arttırarak, kameralı denetimle cezai işlemlere devam edeceğini açıkladı.

18.11.2024 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(KIRKLARELİ)- Şehir içindeki kameralardan takip yapan Lüleburgaz Belediyesi zabıtaları, yola çöp attığını tespit ettiği kamyonet sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

Lüleburgaz Belediyesi, son zamanlarda artan çevre kirliliğine karşı mücadelesini sürdürüyor. "Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar" projesi kapsamında gönüllülerin desteğiyle her hafta bir mahallede farkındalık etkinliği düzenleyen Lüleburgaz Belediyesi, diğer yandan da çevreyi kirletenlere karşı yaptırımlarını artırdı. Bu kapsamda Belediye, çevreyi kirletenlerin kameralara yansıyan görüntüleri sonucunda onlara da cezai işlem uyguluyor. Kameralı denetim sırasında bir kamyonet sürücüsünün kamyonetinin içinden yola çöp attığı tespit edildi. Yapılan tespit sonucunda plakası da net bir şekilde kameraya yakalanan sürücüye, doğrudan cezai işlem uygulandı. Ekipler, çevreyi kirleten kişilere cezai işlem uygulamaya devam edeceni bildirdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Çevre, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüleburgaz Belediyesi Çevre Kirliliğine Karşı Kameralı Denetimle Mücadele Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:12 Yenidoğan Çetesi’nin avukatı: Türkiye’de böyle yargısız infaz görülmemiştir Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir
17:10 320 bin km’de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı 320 bin km'de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı
16:34 Ayhan Bora Kaplan’dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir Ayhan Bora Kaplan'dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir
15:49 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor
15:02 MSB’den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır
07:50 Anderson Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Anderson Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
07:32 Kiralık konutlarda ’’yıllık kontrat’’ dönemi Kiralık konutlarda ''yıllık kontrat'' dönemi
07:15 Nevzat Bahtiyar’ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor Nevzat Bahtiyar'ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor
06:57 Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor!
01:33 Alkollü sürücüden polise “pes“ dedirten soru Alkollü sürücüden polise "pes" dedirten soru
00:19 Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya’da Amazon Ormanları’na gitti Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya'da Amazon Ormanları'na gitti
23:46 İstanbul’da izinsiz havai fişek atanlar yandı Cezası öyle böyle değil İstanbul'da izinsiz havai fişek atanlar yandı! Cezası öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 17:29:49. #1.13#
SON DAKİKA: Lüleburgaz Belediyesi Çevre Kirliliğine Karşı Kameralı Denetimle Mücadele Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.