Lüleburgaz Belediyesi İhtiyaç Sahibine Ayçiçek Yağı Dağıtıyor

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(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi'nin 'tarladan sofraya' anlayışıyla belediyeye ait tarım arazilerinde ürettiği ayçiçeklerinden yağ üretimi başladı. Bu kapsamda 5'er litrelik şişeler halinde 3 bin adet ayçiçek yağı, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Lüleburgaz Belediyesi'nin sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda, 'tarladan sofraya' anlayışıyla yetiştirdiği ayçiçeklerinden yağ üretimi başladı. Belediyenin tarım arazilerinde yetiştirilen ayçiçeklerinden elde edilecek yağlar, ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaştırılacak. Fabrikada dolum hatlarında şişelenen yağlar, ihtiyaç sahibi ailelere gönderilmek üzere paketlenecek.

Ayçiçek yağı üretiminin tamamlanmasıyla, ihtiyaç sahibi ailelere 5'er litrelik şişeler halinde 3 bin adet ayçiçek yağı dağıtılacak. Lüleburgaz Belediyesi 2023 yılında da kendi arazilerinde ürettiği ayçiçeklerinden üretilen 3 bin 177 adet 5 litrelik ayçiçek yağının dağıtımını gerçekleştirmişti.