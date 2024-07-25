Lüleburgaz Belediyesi Kanalizasyon Hattı İnşa Ediyor

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında gerçekleştirdiği çalışmalarla toplam 6 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı yapacak.
Lüleburgaz Belediyesi, kentin altyapısındaki sorunları birer birer çözmeye devam ediyor. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında toplam uzunluğu 6 kilometreyi bulacak kanalizasyon hattının yapımına başladı.
Altyapı çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, an itibarıyla Rumeli Caddesi'nde ve Tosbağa Dere mevkiinde çalışmalarına devam ediyor.
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