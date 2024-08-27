Lüleburgaz Belediyesi Kent Ormanı'nda 4 Bin Fidan Dikti

Güncel

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi, "Yaşamı yeniden yeşerteceğiz" sloganıyla Kent Ormanı ağaçlandırma alanında bugüne kadar 4 bin 146 adet fidanı toprakla buluşturdu. Ağaçlandırma kampanyalarına destek veren kent paydaşlarının isimleri ise Şeref Panosu'ndaki yerini aldı.

Lüleburgaz Belediyesi'nin Kent Ormanı'nda oluşturduğu ağaçlandırma alanına son 1 yılda kent paydaşlarının katkısıyla 4 binden fazla fidan dikildi. Ağaçlandırma kampanyalarına destek veren kent paydaşlarının isimleri, ağaçlandırma alanının girişine konumlandırılan Şeref Panosu'ndaki yerini aldı. Panoda fidan dikerek dayanışma örneği sergileyen kent paydaşlarının isimleri ile fidan diktikleri tarih ve diktikleri fidan adedi belirtildi.

Dayanışmada yerini almak isteyen tüm doğaseverler, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne müracaat edebilecek.