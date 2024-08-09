Lüleburgaz Belediyesi Kukla Tiyatrosu Parklarda Çocuklarla Buluşuyor

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi Kukla Tiyatrosu, kent genelindeki parklarda çocuklarla buluşmaya devam ediyor. "Kuklalar Kumpanyası" adlı oyunu sahneleyen ekip, son olarak Sinan Atakan Yavuz Parkı'nda sahne aldı.
Lüleburgaz Belediyesi Kukla Tiyatrosu; 12 Ağustos'ta Zafer Parkı'nda, 13 Ağustos'ta Kurtuluş Parkı'nda, 14 Ağustos'ta Erol Özgür Parkı'nda, 15 Ağustos'ta 8 Kasım Parkı'nda ve 19 Ağustos'ta Naim Süleymanoğlu Parkı'nda "Kabuğunu Kıramayan Yumurta" adlı oyunu sahneleyecek.
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