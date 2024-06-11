Lüleburgaz Belediyesi LüleburCaz Konserleri'ne Can Tutuğ Quartet konuk oldu

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi'nin düzenlediği LüleburCaz Konserleri'nin son konuğu, Can Tutuğ Quartet oldu.
Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi (LYSA), LüleburCaz Konserleri kapsamında Can Tutuğ Quartet Konseri'ne ev sahipliği yaptı. LYSA'da kafeterya katında açık hava altında gerçekleştirilen konsere cazseverlerin ilgisi yüksek oldu.
Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kaya Atay'ın da katıldığı konserde sanatçılar sevilen eserleri çaldı. Konserin sonunda Atay, sanatçılara çiçek takdim etti.
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