Lüleburgaz Belediyesi Mobilya ve Atık Temizliği Çalışmalarını Sürdürüyor

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(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi yol kenarına bırakılan mobilya ve benzeri atıklara karşı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Saha denetimlerini artıran ekipler, vatandaşların talepleri doğrultusunda sadece 1 gün içerisinde 78 ayrı noktadan mobilya ve benzeri atıkları topladı.

Lüleburgaz Belediyesi daha yaşanabilir bir ilçe için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri bu doğrultuda son dönemde artış gözlemlenen cadde ve sokak kenarına bırakılan mobilya ve benzeri muhtelif atıkları topluyor. Ekipler, son 1 günde 78 adet farklı noktadan mobilya ve benzeri muhtelif atıkları topladı.

Vatandaş talepleri dikkate alınıyor

Belediye ekipleri, vatandaşlardan gelen her bir talebi de büyük bir titizlikle dikkate alıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tespit ettikleri mobilyalar dışında '444 55 39' numaralı çağrı merkezi ve Belediye'nin kurumsal sosyal medya hesaplarına gelen vatandaş taleplerine de hızlı bir şekilde müdahale ediyor.