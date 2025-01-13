Lüleburgaz Belediyesi Motosiklet Denetimlerinde 1727 Cezai İşlem Uyguladı - Son Dakika
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Lüleburgaz Belediyesi Motosiklet Denetimlerinde 1727 Cezai İşlem Uyguladı

Lüleburgaz Belediyesi Motosiklet Denetimlerinde 1727 Cezai İşlem Uyguladı

Lüleburgaz Belediyesi, yayalaştırma bölgesine izinsiz giren motosikletlere karşı denetimlerini sıkılaştırdı. 2024 yılı içinde yapılan denetimlerde, 1727 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Zabıta Müdürlüğü, yayaların güvenliğini sağlamak için denetimlerini sürdürmekte.

13.01.2025 16:05  Güncelleme: 16:07
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(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi, yayalaştırma bölgesinde yaya güvenliğini tehlikeye atan motosikletlere karşı denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda 2024 yılında, uyarılara rağmen yayalaştırma bölgesine giriş yapan bin 727 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kameralardan tespit edilen ve yayalaştırma alanına girdiği tespit edilen bin 727 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uyguladı. Yayalaştırma alanına girmeleri yasak olan 0,25 kw üstü motosiklet ve elektrikli motosikletlerin denetlenmesi  Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ediyor.

"Vatandaşların tabelalara ve görevlilerin uyarılarına dikkat etmesi gerekiyor"

Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Amiri Can Öztekin, "Yaya bölgesinde belirtilen saatler dışında motosikletlerin girmemesi amacıyla denetimlerimiz ve işlemlerimiz devam ediyor. Kameralar aracılığıyla tespit ettiklerimiz var. Görevli personel aracılığıyla tespit ettiklerimiz var. Kamera ve görevli personel denetimi sonucunda ortaya çıkan ortaya çıkan tespitler cezai işlem olarak geri dönmekte. Vatandaşlarımızın cezai işlemle karşılaşmaması amacıyla tabelalara ve görevlilerin uyarılarına dikkat etmesi gerekiyor. Birinci önceliğimiz yayaların yaya bölgesinde güvenli şekilde hareket etmeleri. Onun dışında park edilen motosikletlere ve diğer araçlara işlemler yapılmaktadır" diye konuştu.

Öte yandan yaya bölgesine izinsiz girdiği tespit edilen 380 araç ile yayalaştırma alanına ters yönden girdiği tespit edilen bin 49 araca da cezai işlem uygulandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Lüleburgaz Belediyesi Motosiklet Denetimlerinde 1727 Cezai İşlem Uyguladı - Son Dakika

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