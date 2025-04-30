Lüleburgaz Belediyesi'nden Güneş Enerjisi Yatırımı

(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi'nin Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi çatısında aktif hale getirdiği ve Durak Mahallesi'nde belediyeye ait araziye kurduğu güneş enerjisi panellerinin de aktif hale gelmesiyle yıl sonunda 1.9 megawattlık elektrik enerjisi üretilecek. Üretilen enerjiyle tesislerin bir kısmının elektrik ihtiyacı güneşten karşılanacak.

Lüleburgaz Belediyesi çevreci yatırımlarına devam ediyor. Güneş Enerji Santrali projesini hayata geçiren Lüleburgaz Belediyesi, bu kapsamda Durak Mahallesi'nde bulunan, belediyeye ait araziye ve Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nin çatısına güneş panelleri kurdu.Yaklaşık 25 bin metrekarelik alanda kurulan güneş enerjisi panelleri sayesinde önemli ölçüde tasarruf sağlanacak.

Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Akgöl, projeye ilişkin şunları kaydetti:

"Projemiz bin 900 kilowatt enerji üretimine sahip olacak. Güneş enerji sistemimizle birlikte çevreci bir yatırıma sahip olacağız. Aynı zamanda belediye tesislerimizin bir kısmının elektriğini de buradan karşılamış olacağız. Durak Mahallesi'nde ve Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde de elektrik üretimini sağlayacağız. Durak Mahallesi'nde şu an güneş enerji panellerinin serilmesi tamamlandı, inverterler ve elektrik işlemleri tamamlandıktan sonra faaliyete almayı planlıyoruz. Güneş enerji sistemleri yatırım maliyeti düşük, çevreci ve sera gazı salınımı olmayan projelerdir. Bu şekilde hem arazimizi değerlendirmiş olduk aynı zamanda çevreci bir yatırım olmuş oldu. Enerji fiyatlarını baz alırsak şu anda güneş enerji sistemleri oldukça avantajlı, belediye tesislerimizin bir kısmının elektrik ihtiyacı buradan karşılanacak, bu da bize tasarruf sağlamış olacak."