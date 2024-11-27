Lüleburgaz Belediyesi'nden Kesintisiz İçme Suyu İçin Jeneratör Desteği

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(KIRKLAELİ)- Lüleburgaz Belediyesi, kente kesintisiz içme suyu sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yaşanabilecek elektrik kesintilerine karşı içme suyu kuyularına jeneratör kurulumuna başlandı.

Elektrik kesintilerinin yaşanabileceği afet ve benzeri durumlarda kente kesintisiz içme suyu sağlamak adına çalışma yürüten Lüleburgaz Belediyesi, içme suyu kuyularına jeneratör takviyesi yapıyor. Bu kapsamda ekipler, iki adet içme suyu kuyusunu besleyecek jeneratör kurulumu gerçekleştirdi.

"Her türlü su kesintisi ve afetlere karşı hazırlıklarımızı sürdüreceğiz"

Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Akgöl, "Lüleburgaz Belediyesi olarak içme suyu kuyularımızda her türlü elektrik kesintisi ve olası bir afette yaşanabilecek elektrik kesintilerine karşı jeneratörle takviyede bulunduk. Şimdilik bu bir başlangıç aşaması. Diğer kuyularımızda da jeneratörle elektrik kesintilerine karşı önlemlerimizi almayı sürdüreceğiz. Şu an mevcut olarak ilk iki kuyuyla başladık. Bu iki kuyunun devamı gelecektir. Planlamalarını yapıyoruz gelecek yıllar için. Her türlü su kesintisi ve afetlere karşı hazırlıklarımızı sürdüreceğiz" dedi.