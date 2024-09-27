Lüleburgaz Belediyesi\'nden Üniversiteli Aile Desteği Programı Başvuruları Başlıyor

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(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi'nin Üniversiteli Aile Desteği Programı'na başvurular, 30 Eylül'de başlıyor. Ön lisans ve lisans programında öğrenim gören öğrenciler, istenilen belgelerle birlikte 30 Eylül-1 Kasım günleri arasında Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'ndeki Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurabilecek.

Lüleburgaz Belediyesi'nin 2021 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirdiği Üniversiteli Aile Desteği Programı'na yeni dönem başvuruları başlıyor. Güz dönemi için bir defaya mahsus olmak üzere lisansa 12 bin TL, ön lisansa 10 bin TL desteğin verileceği paketten yararlanmak isteyenler, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurabilecek.

Başvuru şartları

Başvurular, öğrenci velisi tarafından Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne yapılabiliyor. Başvuru şartları arasında; öğrencinin velisinin Lüleburgaz'da ikamet etmesi, aktif ön lisans veya lisans öğrencisi olması, normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olması (yeni kayıt yaptıranlar dahil), devlet üniversitesinde okuyor olması veya Vakıf/Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olması, örgün öğretim görmesi, ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması, gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olması (hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden fazla olanlar alamaz) yer alıyor.