Lüleburgaz Belediyesi Su Zammı İddialarını Yalanladı - Son Dakika
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Lüleburgaz Belediyesi Su Zammı İddialarını Yalanladı

Lüleburgaz Belediyesi, suya uygulandığı iddia edilen yüzde 900'lük zammın gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, son yıllardaki ekonomik dalgalanmalara rağmen su ücretlerinde reel enflasyonun altında artışlar yapıldığı vurgulandı.

01.02.2025 16:29  Güncelleme: 17:25
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(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi tarafından suya fahiş zam yapıldığı iddialarına ilişkin, "Belediyemiz, son yıllarda ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmalardan son derece olumsuz etkilense de gerek su ücretlerinde gerek diğer hizmet bedellerinde reel enflasyon rakamlarının çok altında artış gerçekleştirmiştir. Haberlerde yer alan yüzde 900'lük zam gerçeği yansıtmamaktadır" açıklaması yapıldı.

Lüleburgaz Belediyesi'nin suya fahiş zam yapıldığı iddialarına ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklama, şöyle:

"Son günlerde bazı yayın organlarında yer alan 'Lüleburgaz Yeni Sanayi Esnafından Su Zammına Büyük Tepki, Lüleburgaz'da Soygun Var', 'Lüleburgaz Belediyesi 3 Ayda Suya Yüzde 900 Zam Yaptı' başlıklı haberlerde yer alan iddialara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Su faturalarında su ve bakım bedeli dışındaki ücretler, 27/10/2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara ilişkin Yönetmeliğin 22. maddesinde yer alan; 'Atık su ve evsel katı atık hizmetlerine ait ücretlendirme, yapılan hizmetin karşılığı olarak müstakilen, düzenli aralıklarla su faturaları üzerinden yapılır' hükmü gereğince zorunlu olarak tahsil edilmektedir. Katı Atık Toplama ve Taşıma Bedeli belediyelerin maliyet hesabına göre hazırlanan 'Katı Atık Toplama Bedeli' tarifesi, Belediye Meclisi'nde onaylandıktan sonra yürürlüğe girerek, mevzuat gereğince su faturaları içinde, faaliyet konusuna göre ücret tarifesinde yer alan ticari sınıfına bağlı olarak tahakkuk ve tahsilatı yapılmaktadır.

Ekiplerimiz tarafından kentimiz genelinde yapılan denetimler sonucunda bazı işletmelerin faaliyet konusu itibarıyla gayrisıhhi müessese olup su ücreti, atık su bedeli, katı atık toplama ve taşıma bedellerinin farklı sınıflardan tahakkuk ve tahsil edildiği tespit edilmiştir. Yapılan tespit neticesinde ilgili işletmelerin sicillerinde gerekli güncellemeler yapılmış olup su faturalarındaki ücret farklılıkları ait oldukları ticari sınıflandırmadan kaynaklanmaktadır. Söz konusu işletmelere yönelik denetimlerimiz devam etmektedir. Belediyemiz, son yıllarda ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmalardan son derece olumsuz etkilense de, gerek su ücretlerinde gerek diğer hizmet bedellerinde reel enflasyon rakamlarının çok altında artış gerçekleştirmiştir. Haberlerde yer alan yüzde 900'lük zam gerçeği yansıtmamaktadır. Lüleburgaz Belediyesi güçlü ekonomik yapısıyla halkının yanında ve hizmetinde olmaya devam edecektir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Lüleburgaz Belediyesi Su Zammı İddialarını Yalanladı - Son Dakika

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