Lüleburgaz Zabıtası, Denetimlerde Yaka Kamerası Uygulamasına Geçti

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, denetimlerde yaka kamerası uygulamasına geçti. Bu kapsamda 20 adet yaka kamerası, sahada görevli personelin kullanımına sunuldu.

Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün başlattığı yaka kamerası uygulaması sayesinde sahada görev yapan zabıta personelinin denetim ve uygulamaları sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınacak. Uygulama kapsamında 20 adet yaka kamerası personelin kullanımına sunuldu.

Uygulama sayesinde ekiplerin çalışmalarının kayıt altına alınmasıyla denetim süreçlerinin daha şeffaf ve denetlenebilir olması sağlanacak. Yaka kamerası kullanımı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun şekilde yürütülecek.

Yeni uygulama dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret eden Belediye Başkanı Murat Gerenli, şöyle konuştu:

"Bu yaka kameraları sizlerin hukuki haklarını korumak açısından önem taşıyacak, vatandaşa hesap vermek açısından çok büyük önem taşıyacak. Belediyecilik anlayışımızı biraz daha ileriye taşıyacak bir uygulama olacak. Bu uygulamanın faydalı olacağına inanıyorum. Bu uygulamaların güvenli şehirler inşa etmenin en önemli noktalarından birisi olduğuna inanıyorum. Güvenli şehirler inşa etmek sadece fiziki yapılarla olmaz, özellikle insanların adil, şeffaf ve denetlenebilir bir ortamda yaşadıklarını görmeleri, güvenli şehirler yaratmanın en önemli noktasıdır. Öncelikle sizlere ve Lüleburgaz halkına hayırlı olmasını diliyorum."

Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürü Raif Bıyıktaş da "Dijitalleşme artık günümüzde kaçınılmaz bir gerçek. Artık vatandaş da bunu benimsedi, sahada görev yapan arkadaşların işi daha da kolaylaşacak. Kamera sistemimiz denetimlerde yaşanabilecek sorunların çözümüne objektif olarak katkı sağlayacak. İnşaat çalışması, çöp, atık denetimi, toplu taşıma, kaldırım işgali gibi konularda denetim sonuçlarını net bir şekilde ortaya koyabileceğiz" ifadelerini kullandı.