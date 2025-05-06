Lüleburgaz'da 23. Hıdırellez Şenlikleri Coşkuyla Kutlandı

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi'nin bu yıl 23'üncüsünü düzenlediği "Hıdırellez Şenlikleri" Kent Ormanı Festival Alanı'nda renkli etkinliklerle kutlandı. Coşku, Tarık Mengüç'ün sahneye çıkmasıyla zirveye ulaştı.

Lüleburgaz Belediyesi'nin baharın gelişini kutladığı geleneksel Hıdırellez Şenlikleri'nin 23'üncüsü, Lüleburgaz Kent Ormanı Festival Alanı'nda dün düzenlendi. Yiyecek ve içecek stantlarının yer aldığı, çocuk oyun gruplarının oluşturulduğu alan, yoğun katılımla festival ortamına dönüştü.

Kırklareli Roman Dernekleri Federasyonu ile Lüleburgaz Müzisyenler ve Roman Halk Dansları Kültür Yardımlaşma Dayanışma Derneği iş birliği ile gerçekleştirilen 23. Hıdırellez Şenlikleri için festival alanı günün erken saatlerinde açıldı.

"Yarınlar için umudumuz olsun"

Hıdırellez ateşinin yakılmasından önce Kırklareli Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Metin Aygur ve Lüleburgaz Belediye Başkan Vekili Kemal Pektaş konuşma yaptı. Aygur, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak Lüleburgaz Belediyesi'ne sunduğu katkı için teşekkür etti. Hıdırellez'in Türk dünyasının önemli kültür miraslarından olduğunu söyleyen Pektaş ise "Bu inançla, özlediğimiz baharı karşılayan, Türk dünyasının en önemli kültür miraslarından biri olan Hıdırellez Bayramı'nızı en içten duygularımla kutluyorum. İçimizi ısıtan güneşin enerjisi, içimize çektiğimiz baharın kokusu, yarınlar için umudumuz olsun. Hayalleriniz hayat bulsun, tüm dilekleriniz gerçek olsun" dedi.

Hıdırellez ateşi coşkuyla yandı

Konuşmaların ardından Başkan Vekili Pektaş, beraberinde belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, dernek temsilcileri ve protokol üyeleriyle birlikte Hıdırellez ateşini yaktı. Hıdırellez ateşinin yakılmasının ve dileklerin tutulmasının ardından halk oyunları ekipleri gösteri yaptı. Sırasıyla sahneye çıkan Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Lüleburgaz Şubesi Balkan Dansları Topluluğu, Lüleburgaz Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu ve Güliz Mert Roman Dansları Topluluğu ortaya koydukları performansla beğeni topladı.

Günün sonunda Hıdırellez Şenlikleri'nin konuğu Tarık Mengüç sahneye çıktı. Mengüç, sevilen şarkılarını coşkulu kalabalık için seslendirdi.