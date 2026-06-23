Lüleburgaz'da Akıllı Şehircilikte Yeni Adım: 275 Kilometrelik Yol Ağı Tarandı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da Akıllı Şehircilikte Yeni Adım: 275 Kilometrelik Yol Ağı Tarandı

23.06.2026 10:51  Güncelleme: 11:17
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Lüleburgaz Belediyesi, akıllı şehircilik vizyonu kapsamında ilçe genelindeki 275 kilometrelik yol ağının 360 derece panoramik görüntülerini çekerek Kent Bilgi Sistemi'ne entegre etti. KVKK düzenlemelerinin ardından vatandaşlar, tüm cadde ve sokakları dijital ortamda görüntüleyebilecek.

(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi, Kent Rehberi'ni güncel teknolojiyle yenilemek amacıyla ilçe genelindeki 275 kilometrelik yol ağının 360 derece panoramik görüntülerini kayıt altına aldı. KVKK düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından vatandaşlar, tüm cadde ve sokakları dijital ortamda görüntüleyebilecek.

Lüleburgaz Belediyesi akıllı şehircilik vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Kenti geleceğin teknolojileri ile buluşturacak dijital dönüşüm projesi kapsamında kent genelindeki 275 kilometrelik yol ağında 360 derece panoramik görüntüler çekilerek Kent Bilgi Sistemi'ne entegre edilecek. Bu sayede Lüleburgaz'ın tamamı ölçülebilir, analiz edilebilir ve güncel verilerle yönetilebilir dijital bir yapıya kavuşacak. Bu çalışmayla vatandaşlar, evden çıkmadan tüm sokakların en güncel ve 360 derece panoramik halini kentrehberi.luleburgaz.bel.tr adresinden gezip adres, konum tespitlerini daha kolay gerçekleştirilebilecek. Gerekli KVKK düzenlemelerinin (yüz ve plaka flulaştırma) ardından sistem yayında olacak.

"VERİ ODAKLI BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Lüleburgaz Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Alper Dinçer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Lüleburgaz Belediyesi olarak kentimiz genelinde cadde ve sokaklarımızın 360 derece panoramik görüntü çekim çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Bu projeyle yol, kaldırım, trafik ekipmanları, diğer kentsel unsurların ölçüm, analizleri gerçekleştirilerek, sahaya çıkmadan dijital ortamda birçok veriye erişilebilecek. Aynı zamanda belediye sunucularında güvenli şekilde arşivlenecek görüntüler sayesinde ilerleyen yıllarda geçmişe dönük inceleme, karşılaştırma, değişim analizi ve planlama çalışmaları da gerçekleştirilebilecek. Bu çalışmayla Lüleburgaz'ın tamamı ölçülebilir, analiz edilebilir ve güncel verilerle yönetilebilir, dijital bir yapıya kavuşacak. Elde edilen veriler Kent Bilgi Sistemi ile entegre edilerek hem belediyemizin hizmet süreçlerinde hem de vatandaşlarımızın kullanımında aktif olarak değerlendirilecektir. Vatandaşlar şehirlerini sanal ortamda detaylı olarak inceleyebilecek, adres, konum tespitlerini daha kolay gerçekleştirilebilecek. Lüleburgaz Belediyesi olarak akıllı şehircilik vizyonumuz doğrultusunda kentimizi geleceğe hazırlamaya, teknolojiyi vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya ve veri odaklı belediyecilik anlayışını güçlendirmeye devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da Akıllı Şehircilikte Yeni Adım: 275 Kilometrelik Yol Ağı Tarandı - Son Dakika

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