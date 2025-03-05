Lüleburgaz'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri Başladı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri Başladı

Lüleburgaz Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Kadının Güçlü Sesi El Sanatları Sergisi açıldı ve yoga etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikler 10 Mart'a kadar sürecek.

05.03.2025 12:18
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(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği etkinlikler başladı. Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen "Kadının Güçlü Sesi El Sanatları Sergisi" LYSA fuaye alanında açılırken, LYKA'da her yaştan, her kesimden kadın yoga yaptı.

Lüleburgaz Belediyesi'nin 8 Mart'a özel hazırladığı etkinlikler başladı. Etkinlikler, 4 Mart Salı günü Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi (LYSA) ve Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde (LYKA) gerçekleştirilen sergi açılışı ve yoga etkinliği ile start aldı. Lüleburgaz Belediyesi ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen "Kadının Güçlü Sesi El Sanatları Sergisi" LYSA fuaye alanında açıldı. Eğitmenler Hale Kılınç ve Emel Kıran'ın önderliğinde kursiyerlerin hazırladıkları el sanatları sergisinin açılış törenine Belediye Başkan Yardımcısı Derya Aktan, Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dekoratif ev aksesuarları, çantalar ve tablolar gibi farklı dallardan çok sayıda el emeği eserin yer aldığı sergi 10 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Yogaya yoğun ilgi

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında hazırlanan etkinliklerden bir diğeri yoga etkinliğiydi. Yoga eğitmeni Özlem Burgucu Bakır tarafından Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde gerçekleştirilen etkinliğe her yaştan ve her kesimden kadının ilgisi yoğun oldu.

Etkinlikler devam edecek

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 6 Mart Perşembe günü saat 20.30-21.30 arasında LYKA Prof. Dr. Türkan Saylan Salonu'nda "Toplumsal Hayatta Kadın" konulu söyleşi gerçekleştirilecek. 7 Mart Cuma günü saat 20.30'da ise LYSA Cahit Irgat Salonu'nda "Kadın Kısmı" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek ve aynı gün saat 20.30'da LYSA Çok Amaçlı Salon'da "E-Ticarete Giriş" eğitimi verilecek.

8 Mart Cumartesi günü saat 08.30-17.00 arasında LYKA Türkan Saylan Salonu'nda Kadınlar Satranç Turnuvası gerçekleştirilecek. Kadınlar 8 Mart'ta saat 13.00'da Lüleburgaz Belediyesi eski Hizmet Binası önünde toplanarak Zübeyde Hanım büstüne çiçek sunacak. Ardından çelenk sunumu için yeni tören alanına geçilecek. Daha sonra Kongre Meydanı'nda okunacak basın bildirisinin ardından, yine Kongre Meydanı'nda "Serbest Kürsü" ve "Marteniçka Yapım Atölyesi" etkinliği yapılacak.

Saat 16.00'da ise Kongre Meydanı'ndan hareketle "Sokaklar Kadınların" yürüyüşü gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri Başladı - Son Dakika

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