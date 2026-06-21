Lüleburgaz'da Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Lüleburgaz'da Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

21.06.2026 15:49
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Lüleburgaz Belediyesi, Kocasinan ve 8 Kasım Mahalleleri'nde altyapı ve yol yapım çalışmaları yapıyor.

Lüleburgaz'da altyapı ve yol yapım çalışmaları sürüyor.

Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan Mahallesi'nde kanalizasyon ve içme suyu hattı yenileme, 8 Kasım Mahallesi'nde de yol yapım çalışmasında bulunuyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli de çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Kentte altyapı ve yol yapım çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Gerenli, çalışmaların program kapsamında devam ettiğini belirtti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 22 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Kofçaz ilçesinin Topçular, Yukarıkanara, Tastepe, Ahlatlı, Ahmetler, Aşağıkanara, Beyci, Devletliağaç, Elmacık, Karaabalar, Kocatarla, Kocayazı, Malkoçlar, Tatlıpınar, Terzidere, kent merkezinin Dokuzhöyük, Karahamza, Dolhan, Yoğuntaş, Çayırlı, Çeşmeköy, Kayalı köylerine 22 Haziran Pazartesi bir süre enerji verilmeyecek.

Kesintiler, Kofçaz ilçesine bağlı köylerde 09.00-18.00, kent merkezine bağlı köylerde ise 09.00-17.00 saatlerine uygulanacak.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Lüleburgaz, Kocasinan, 3. Sayfa, Güncel, Enerji, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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