Lüleburgaz'da ehliyetsiz sürücünün traktöre çarpması sonucu 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da ehliyetsiz sürücünün traktöre çarpması sonucu 1 ölü, 2 yaralı

Lüleburgaz\'da ehliyetsiz sürücünün traktöre çarpması sonucu 1 ölü, 2 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı otomobil ile bir traktör çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybeden kişinin cenazesi morga götürüldü.

27.06.2024 08:35
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Ehliyetsiz sürücü B.A. (17) idaresindeki 22 SA 116 plakalı otomobil ile E.K. (51) yönetimindeki 39 LC 006 plakalı traktör, Büyükkarıştıran beldesi yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobilde bulunan Şevval Varol'un (17) hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Varol'un cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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