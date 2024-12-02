Lüleburgaz\'da Ev Yangını

Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Atatürk Mahallesi İstasyon Caddesi'nde Ş.Y'ye ait evin oturma odasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
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